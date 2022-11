PSG : Messi, Neymar et Mbappé salement accusés, c'est la terreur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a démarré une nouvelle ère l'été dernier en se séparant notamment de Leonardo et de Mauricio Pochettino. L'entraineur argentin n'a pas laissé un souvenir impérissable dans la capitale.

Lors de son arrivée au PSG en 2021 pour remplacer Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino avait pas mal d'attentes et d'espoirs placés en lui. Malgré quelques belles performances et exploits, l'Argentin a surtout marqué par son incapacité à faire bien jouer son collectif. Pourtant, il avait à disposition des joueurs de très grand talent, comme Leo Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar Jr. Mais la greffe n'a jamais pris. Actuellement sans club après son limogeage du PSG l'été dernier, Pochettino a certainement eu le temps de faire le point sur les bons et mauvais points de son passage en France. Pour lui, la gestion de la MNM était apparemment trop compliquée pour y voir clair collectivement.

Pochettino, les mots sont forts

🔹 Kylian Mbappé (12 buts)

🔹 Neymar (11 buts)



Les deux stars parisiennes sont parties pour se disputer le titre du meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison. 🤜🤛



La bataille reprendra fin décembre. #PSG pic.twitter.com/o8r3oNoVFW — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 13, 2022

Lors d'un entretien accordé à Relevo, Pochettino s'est lâché. Pour lui, son rôle était trop minime pour pouvoir prendre des décisions fortes. « Vous devez vous adapter en permanence car il y avait trop de grandeur. Pour le Barça, avoir Messi ou pour Madrid, avoir Cristiano, c'est une bénédiction. Mais lorsque vous mettez trop de joueurs qui ont tous besoin de leur place et d'être numéro un, il peut y avoir de la confusion. Au final, quand vous jouez, c'est 11 joueurs avec un seul ballon. Il y avait un penalty, et qui le prend ? Ce n'est même pas une décision de l'entraîneur », a notamment indiqué Mauricio Pochettino, qui éclairera certains fans du PSG quant à la gestion particulière d'un effectif comme celui que compte le club de la capitale. Cette saison, Christophe Galtier a repris le flambeau. Malgré quelques averses, l'ancien coach du LOSC convainc plus dans le jeu proposé que son prédécesseur. Paris est toujours invaincu toutes compétitions confondues. Mais les grandes échéances seront à venir en 2023 avec notamment, un huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.