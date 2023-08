PSG ‍: Marquinhos en Arabie Saoudite, l'offre qui change tout

Dans : PSG.

Remplaçant à la surprise générale contre Lorient au Parc samedi, Marquinhos n’est pas un joueur sur lequel Luis Enrique compte tant que ça. Le coach du PSG ne s’opposera pas à un départ du Brésilien cet été.

Contre toute attente, Luis Enrique a fait le choix de laisser Marquinhos sur le banc des remplaçants au coup d’envoi du match entre le Paris Saint-Germain et Lorient samedi dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Le technicien espagnol a opté pour une défense composée d’Hakimi, Skriniar, Danilo et Lucas Hernandez. Et il y a fort à parier que ce samedi à Toulouse, les quatre défenseurs du PSG soient reconduits, ceux-ci ayant donné satisfaction face aux Merlus. La situation de Marquinhos, capitaine depuis plusieurs années, est donc inconfortable. L’international brésilien va-t-il accepter ce brutal déclassement ou sera-t-il tenté d’aller voir ailleurs ?

Une chose est certaine : le Paris Saint-Germain ne s’opposera pas à son départ d’ici au 31 août. Cela tombe bien, l’Arabie Saoudite est très intéressée par le profil de l’ancien défenseur central de l’AS Roma. D’après les informations de Sports Zone, Al-Ittihad, le club de Ngolo Kanté et de Karim Benzema, va passer à l’offensive dans les heures à venir pour s’attacher les services de Marquinhos. Nuno Esperito Santo rêve de recruter le compatriote de Fabinho, qui a lui aussi été recruté le club saoudien aux couleurs jaunes et noirs cet été.

Marquinhos réticent à l'idée de rejoindre l'Arabie Saoudite

« Paris est vendeur » indique clairement le média mais de son côté, Marquinhos n’a pas encore donné son feu vert pour quitter le PSG et rejoindre l’Arabie Saoudite. Au contraire, le n°5 du Paris Saint-Germain est pour l’instant réticent à l’idée de quitter brutalement l’Europe. Il aimerait rester dans la capitale française à l’heure où Paris écrit enfin un nouveau chapitre avec le départ de plusieurs stars et l’arrivée d’un entraîneur aux idées neuves comme Luis Enrique. S’il veut vraiment se débarrasser d’un cadre comme Marquinhos, solidement ancré à Paris, le coordinateur sportif Luis Campos devra être très convaincant. Il y a du travail car pour l’heure, l’objectif de Marquinhos est davantage de regagner sa place au PSG plutôt que de fuir en Arabie Saoudite à la première offre venue.