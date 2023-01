PSG : Messi hué au Parc, la polémique balayée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Récent vainqueur de la Coupe du monde en finale contre la France, Lionel Messi sera de retour mardi à l’entraînement avec le PSG.

Fin des festivités pour Lionel Messi. Vainqueur de la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine, le milieu offensif du Paris Saint-Germain va prochainement retrouver le chemin de l’entraînement. En effet, après la défaite de son équipe sur la pelouse de Lens dimanche soir, Christophe Galtier a dévoilé la date du retour de La Pulga dans la capitale française. Lionel Messi est attendu mardi pour la reprise de l’entraînement et s’il y a peu de chances de le voir à Châteauroux en Coupe de France ce week-end, l’objectif du staff est de pouvoir compter sur Lionel Messi pour la réception d’Angers le mercredi 11 janvier. Un match qui va marquer le retour de la star parisienne dans un stade en France après la victoire de l’Argentine contre les Bleus en finale de la Coupe du monde. Dès lors, y a-t-il un risque que Lionel Messi soit sifflé par son propre public ?

Galtier espère que Messi ne sera pas sifflé au Parc

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

En conférence de presse, Christophe Galtier a balayé ce début d’hypothèse. « On va être très heureux de l'accueillir. Leo va sûrement venir nous rejoindre le 3 janvier. Évidemment qu'il sera bien accueilli chez nous. Sur l'accueil au stade, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera bien accueilli au Parc des Princes. Il a gagné le plus beau des trophées en étant très bon dans cette Coupe du monde. Il faut surtout, maintenant qu'il a atteint cet objectif incroyable, retenir ce qu'il a fait depuis le début de la saison avec l'équipe » a souligné Christophe Galtier, pour qui il n’est pas imaginable un seul instant que Lionel Messi soit sifflé au Parc des Princes malgré la victoire de son équipe de l’Argentine face à l’Equipe de France en finale de la Coupe du monde. Plus que le résultat, ce sont les nombreux chambrages des Argentins à l’encontre de la France et notamment de Kylian Mbappé qui font craindre des sifflets pour Lionel Messi au Parc des Princes le 11 janvier prochain. Mais ce ne sera pas le cas selon Christophe Galtier, qui tenait à faire passer ce message aux supporters parisiens au sujet de l’accueil à réserver à Lionel Messi.