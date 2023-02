PSG : Messi et Neymar virés, il menace le Qatar !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi, Lionel Messi a grandement contribué au succès parisien contre Toulouse 2-1. Pourtant, alors que Christophe Galtier appelle à lui donner un statut privilégié au PSG, certains supporters en ont ras-le-bol de l'attitude de l'Argentin envers le public et le club.

Lionel Messi, nouveau roi de Paris ? C'est en quelque sorte la demande formulée par son entraîneur Christophe Galtier après la victoire du PSG contre Toulouse. La Pulga a joué un rôle majeur dans le succès de samedi, en fissurant la défense toulousaine par son talent technique avant de planter le tir décisif pour le deuxième but parisien. Une frappe pleine d'autorité et de génie, digne du septuple ballon d'or et champion du monde qu'il est. De quoi rappeler aux supporters du PSG qu'ils possèdent bien un diamant en leur sein malgré les querelles de la saison passée.

Messi est ignoble, il doit quitter le PSG !

Toutefois, l'heure n'est pas encore à l'apaisement puisque Messi ne salue toujours pas le public du Parc après les sifflets de mars dernier. Une attitude qui déplaît à Haroun, fidèle supporter du club. Interrogé sur l'antenne de RMC dans l'After Foot, il était loin d'être aussi élogieux envers l'Argentin que Galtier. Son attitude avant, pendant et après les matchs n'est pas à la hauteur du PSG. Pour lui, Messi ne respecte pas le PSG qu'il place derrière l'Argentine et il doit partir au plus vite. Il en a appelé aux supporters pour pousser à son départ en fin de saison par tous les moyens possibles.

💥 Haroun lance un appel aux supporters du PSG : "Faisons des actes, boycottez les sur les réseaux sociaux, n'achetez plus les maillots, n'applaudissez pas, il faut les pousser à quitter notre club. Notre club va pourrir !" #RMClive pic.twitter.com/iXMHnIIxmD — After Foot RMC (@AfterRMC) February 4, 2023

« Messi et Neymar j’ai un gros problème avec eux de par leur attitude envers les supporters, le club. Aujourd’hui, Messi marque son petit but, il fait sa petite balade. On va être sa petite séance d’entraînement, de muscu avant la prochaine compétition internationale. Moi, ça me gonfle ! Ces mecs-là, ils me font pas plaisir. Quand ils viennent, ils se barrent et ils ne vont pas saluer les supporters. Rien à foutre, il prend son chèque. Je vais être plus extrême dans mes propos s’il y a beaucoup de supporters parisiens qui m’écoutent. Les gars faisons des actes, boycottez les sur les réseaux sociaux, n'achetez plus leurs maillots, ne les applaudissez pas, il faut les pousser à quitter notre club. Notre club va pourrir ! S’il prolonge, on est dans le caca ! », a t-il lâché. Son appel sera t-il entendu ? Le mystère reste entier surtout si Messi reproduit des grandes performances, notamment contre le Bayern Munich en Ligue des champions.