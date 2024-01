PSG ‍: Messi et Neymar partis, un talent de Mbappé révélé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Fier d’avoir progressé au fil des saisons, Kylian Mbappé possède encore une marge de progression. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’est pas un spécialiste des coups francs directs. Un exercice dans lequel l’international tricolore brille pourtant à l’entraînement d’après son ancien coéquipier Adil Rami.

Déjà étincelant à ses débuts sur le Rocher, Kylian Mbappé n’est plus le même quelques années plus tard. L’attaquant du Paris Saint-Germain a franchi plusieurs caps pour devenir l’un des tout meilleurs joueurs au monde. Bien sûr, son évolution a nécessité du travail à l’entraînement, toujours avec l’objectif de devenir plus complet et imprévisible pour ses adversaires.

Mbappé a élargi sa palette

« Avoir plusieurs options pour un attaquant, c'est primordial parce que des fois tu réfléchis et d'autres fois tu ne peux pas réfléchir. Il faut de l'instinct et ça vient avec le travail, a expliqué l’ancien Monégasque dans son récent entretien accordé à Prime Video. Mais maintenant que j'ai ça, j'essaye d'avoir une palette aussi large que possible. Parce que quand tu veux mettre autant de buts dans une saison comme je suis en train de le faire, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. »

Parmi ces cordes, Kylian Mbappé pense notamment à sa spéciale, lorsqu’il fait mine d’enrouler au second poteau pour finalement refermer son pied et frapper entre les jambes du défenseur. « Je parlais beaucoup avec Pochettino et son staff, a raconté le Français. On bossait beaucoup et on analysait le fait que j'avais mis tellement d'enroulés au deuxième poteau que les gardiens étaient déjà positionnés là-bas. Je me rappelle qu'il me disait : "il faut que tu trouves un truc pour contrer ça". Et on a commencé à travailler ça. »

🗣️ Adil Rami : "Je l’ai vu en Équipe de France... il tire très bien les coups francs."



Notre consultant aimerait voir Kylian Mbappé s’essayer plus souvent dans l’exercice 🎯 pic.twitter.com/Zrz91PO5V6 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) January 17, 2024

Ainsi, l’international tricolore est peu à peu devenu une référence, même s’il possède encore une marge de progression. Outre son jeu de tête, Kylian Mbappé ne s’illustre pas encore sur coups francs direct, alors que son ancien coéquipier Adil Rami l’a vu à l’œuvre dans cet exercice. « Il y a quelque chose qu'il n'a pas encore montré, et que j'ai vu de lui à l’entraînement en équipe de France. Peut-être qu'un jour il le fera en match. C'est qu'il tire très bien les coups francs, a confié le consultant. Il a une frappe flottante, elle est incroyable ! Je ne sais pas pourquoi il ne s'essaye pas plus. » Sans Neymar et Lionel Messi cette saison, le numéro 7 a le champ libre.