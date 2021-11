PSG : Messi et Neymar, un scandale de trop !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Forfait pour les matchs du PSG contre Leipzig et Bordeaux avant la trêve internationale, Lionel Messi s’apprête à jouer contre l’Uruguay.

Convoqué par Lionel Scaloni pour les matchs contre l’Uruguay et le Brésil, la star du Paris Saint-Germain ne sera pas économisée. Et pour cause, le staff de l’Albicéleste a bien l’intention de faire jouer au moins une heure à Lionel Messi contre l’Uruguay puis de le faire enchaîner face au Brésil de Neymar. Une attitude qui a mis Leonardo hors de lui, le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne jugeant pas normal que les sélections soient autorisées à convoquer des joueurs en phase de reprise comme c’était le cas de Léo Messi après ses absences contre Leipzig en Ligue des Champions puis Bordeaux en Ligue 1. Sur l’antenne de RMC dans son émission « Rothen s’enflamme », Jérôme Rothen a également crié au scandale devant cette situation ubuesque.

Messi va jouer les deux matchs, l'Argentine se moque du PSG https://t.co/qPpB4F7rJH — Foot01.com (@Foot01_com) November 9, 2021

« C'est très choquant, je ne comprends pas du tout. Il peut être titulaire avec l'Argentine et revenir en boulet de canon. Mais il peut aussi revenir blessé. Il y a plus de chances de l'avoir à 100% en le gardant au chaud qu'en l'envoyant en Argentine » a pesté Jérôme Rothen, qui n’est évidemment pas le seul à penser que l’Argentine dépasse les bornes et manque de respect au Paris Saint-Germain en se comportant de la sorte avec Lionel Messi. C’est également le cas de Daniel Riolo, qui a lié la situation de Messi à celle de Neymar avec le Brésil. Car pour le consultant de l’After Foot, les deux joueurs et les deux sélections sud-américaines se comportent exactement de la même façon avec le Paris Saint-Germain.

Daniel Riolo peste contre Messi et Neymar

« C’est la suite de ce que l’on dit depuis deux jours, l’idée que Messi privilégie la sélection au PSG. Normalement, tu ne dois pas privilégier car tu es un joueur de club, tu as ta sélection et tu fais les deux au gré de ta forme, du fait que le sélectionneur veuille ou pas de toi et de tes blessures. Là, on a vraiment l’impression que le PSG est la salle de sport de Messi. Il s’entraine avec le PSG et il est sérieux en match avec l’Argentine. Je ne suis malheureusement pas surpris car je pense que 2022 est l’objectif pour lui et pour Neymar. Le Paris SG est le tapis de course de Neymar et de Messi » a lancé Daniel Riolo, un brin exaspéré par la manière dont se comportement les stars sud-américaines avec le PSG. Mais qui n’est malheureusement pas surpris par la situation actuelle…