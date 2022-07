PSG : Messi et Mbappé favorisés, Galtier a tranché

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pas encore nommé officiellement sur le banc du PSG, Christophe Galtier planche déjà sur l'organisation tactique qu'il souhaite donner à son équipe. Le technicien va changer les habitudes parisiennes et les siennes au passage.

Que peut apporter Christophe Galtier au PSG ? Avec un réservoir de joueurs assez impressionnant, il lui reste deux axes de travail : l'aspect mental avec l'état d'esprit à insuffler, l'aspect tactique avec l'organisation adéquate à trouver pour son onze de base. Sur ce dernier volet, l'ancien entraîneur du LOSC et de Nice a déjà bien avancé. Sur le plan défensif notamment, il veut donner un coup de balai aux habitudes du club parisien depuis plusieurs saisons et installer définitivement la défense à trois. Cela serait un changement au sein du PSG même si ce dispositif a été parfois utilisé, comme en fin de saison dernière avec Mauricio Pochettino.

Un système pour Messi et Mbappé

C'est aussi un bouleversement pour le futur entraîneur parisien, lequel a souvent habitué ses équipes au 4-4-2 comme encore récemment à Nice. Mais, il a compris que c'était la seule solution au PSG étant donné le faible investissement défensif des attaquants parisiens. Dans ce système, le pressing très modéré des Messi et Mbappé et leur faible goût pour le replacement serait moins traumatisant. Cela permettrait aussi de s'appuyer sur les qualités des latéraux : Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Selon le journal Le Parisien, pour incarner ce 3-5-2 ou 3-4-3 selon le cas choisi, il utilisera Kimpembe, Marquinhos et vraisemblablement Milan Skriniar dans l'axe à trois. Des défenseurs qui savent maîtriser ce système et s'adapter.

Galtier attend deux nouvelles recrues

🚨🚨 | La première image de Christophe Galtier 🇫🇷 au Camp des Loges



📸 Instagram Paris No Limit🔴🔵#PSG pic.twitter.com/PYemhVoGsq — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 2, 2022

Sergio Ramos aurait un rôle de remplaçant de luxe, étant la quatrième option envisagée pour jouer. Mais, cela ne serait pas tout. Avec Abdou Diallo et Thilo Kehrer sur le départ, Galtier veut recruter deux joueurs supplémentaires en défense. Selon Le Parisien, il s'agit d'une doublure pour Hakimi car Dagba ne sera pas conservé et d'un défenseur central supplémentaire pour pallier aux absences. Leurs profils devraient convenir aussi à une défense à trois. Avec ces changements, Christophe Galtier entend bien montrer qu'il peut s'adapter aux caractéristiques de sa nouvelle équipe et en tirer le meilleur, ce que n'ont pas toujours su faire ses prédécesseurs.