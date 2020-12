PSG : Messi est trop cher pour Paris, un agent se lâche

Dans : PSG.

Depuis la fracassante sortie médiatique de Neymar, le nom de Lionel Messi ne cesse de circuler autour du Paris Saint-Germain…

Suite à la belle victoire du club de la capitale française contre Manchester United en Ligue des Champions mercredi (3-1), Neymar a affiché sa volonté de rejouer avec Leo Messi la saison prochaine. À Barcelone comme à la belle époque, à Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola ? Non, c’est bien sous le maillot du PSG que la star brésilienne espère évoluer à nouveau avec son ami argentin. D’après certains suiveurs parisiens, Daniel Riolo en tête, l’arrivée de Messi au PSG serait en très bonne voie pour 2021. Mais pour Bruno Satin, ce deal est loin d’être bouclé, même si Kylian Mbappé venait à être transféré pour 200 ME au Real Madrid l’été prochain…

« Si vous faites venir quelqu’un comme Messi, c’est le plus gros salaire de tous, à savoir 100 ME par an en brut au FC Barcelone, ça calme. C’est difficile d’avoir Neymar et Messi dans la même équipe, c’est une charge trop importante. Imaginons que demain, comme tout le monde au Camp des Loges semble le penser, Kylian Mbappé ne renouvelle pas son contrat avec le PSG, ça rapporterait de l’argent. Mais vous n’allez pas réinvestir la totalité de ce que vous percevez en transfert pour payer deux années de salaire de Messi… ça n’aurait pas de sens. On ne sait pas quand Messi va décliner. À partir de la trentaine, à un moment, il y a le coup de barre… Donc je ne crois pas trop à l’opération. Il y a très peu de clubs qui peuvent se permettre d’embaucher Messi. Et puis je n’imagine pas le nouveau président du Barça laisser Messi partir, c’est impossible ! Celui qui va laisser partir Lionel Messi, déjà il sera cramé ! Cela va être compliqué à gérer. On a fait beaucoup d’une petite phrase de Neymar. Au niveau médiatique, c’est monté en épingle. Neymar il a envie de s’amuser, c’est un gars qui aime jouer au football », a expliqué, sur Canal+, l’agent de joueurs, qui sait que le PSG ne pourra pas faire une folie XXL pour Messi, surtout en cette période de crise du Covid et avec le fair-play financier de l’UEFA dans les parages.