PSG : Le traitement de Mbappé à Rennes, la France divisée !

Par Guillaume Conte

Défait à Rennes, Kylian Mbappé pourra au moins se consoler avec la belle ovation reçue à son entrée en jeu. La star du PSG fait un carton depuis la Coupe du monde, et cela dérange.

De retour de vacances seulement ce jeudi, Kylian Mbappé n’est pas du genre à vouloir rester au repos ou en soins pour attendre d’être à 100 %. Il était sur la feuille de match ce dimanche à Rennes, et il est entré en jeu en voyant son équipe dans la difficulté au Roazhon Park. Cela n’a pas vraiment changé la donne, et l’international français a semblé manquer un peu de fraicheur et de lucidité pour peser sur la rencontre. Nul doute que les supporters parisiens ne vont pas le blâmer pour la défaite, lui qui ne se cache jamais à l’heure de prendre ses responsabilités, et s’est toujours démené pour aider le PSG, en Ligue 1 ou en Ligue des Champions.

Mbappé est applaudi par le Roazhon Park

Mais au lendemain de cette affiche très suivie sur Amazon Prime, c’est son entrée en jeu à la place d’Hugo Ekitike qui a provoqué un débat sur la façon dont la star des Bleus est accueillie dans les stades français. Avant la Coupe du monde, Kylian Mbappé a toujours été très respecté, même si le Vélodrome ne se mettait pas debout pour l’applaudir. Mais que ce soit à Lens ou ce dimanche à Rennes, le meilleur buteur de la Coupe du monde, véritable meneur de la France au Qatar, a reçu à chaque fois une très belle ovation. Un public exemplaire, et qui met en avant et récompense son talent avec les Bleus, ou des spectateurs un peu trop complaisant avec un adversaire ? La scène a provoqué des discussions sur le comportement à avoir, surtout que cela pourrait se reproduire dans les autres stades, du moins tant que le souvenir de la Coupe du monde est encore bien présent dans les esprits.

😍 L'entrée de Kylian Mbappé qui reçoit une ovation du Roazhon Park.

Certes, Lens et Rennes sont connus pour être des publics qui ne surfent pas sur la haine de l’adversaire, mais cette Mbappé-Mania a ses adeptes. « Ça c’est un public », « c’est mérité pour tout ce qu’il a fait en équipe de France », « On aime le football comme ça », « public de connaisseur », « c’est beau à voir », « c’est notre kyky national », ont fait savoir des suiveurs de la rencontre. Dans l’autre sens, c’est tout le charme de la rivalité qui disparait avec le fait d’applaudir un adversaire. « Et s’il marque un doublé, ils l’ovationnent », « A Marseille on ne lui fera pas ce cadeau », « la honte », « la preuve que la France n’est pas un pays de football », ont lancé les contradicteurs.

Un vaste débat donc, mais il n’empêche que l’attitude du public rennais permet de montrer à Kylian Mbappé qu’il a conquis le coeur de tous les Français, quel que soit leur club supporté. Une unanimité qui est tout de même bien rare et réservée aux plus grands talents de ce sport. Lionel Messi, à ses débuts avec le PSG, a été acclamé lors de ses premiers matchs. Et plus anciennement, ce fut aussi le cas de Pelé lors de matchs du Tournoi de Paris, où le Parc des Princes l’avait accueilli chaleureusement comme la première superstar du football mondial. Avec le recul, si jamais Kylian Mbappé devait partir un jour à l’étranger et se faire rare sur les pelouses françaises, les spectateurs se diront peut-être qu’ils ont bien fait de célébrer les apparitions du prodige français dans les stades de Ligue 1.