PSG : Messi en live à Francis-le-Blé, la folie continue

Par Guillaume Conte

Arrivé au PSG il y a un peu plus d’une semaine, Lionel Messi enchaine les séances d’entrainement.

Bien entendu, après un mois de pause, il est encore loin de sa meilleure forme. Son retour est attendu pour la fin du mois, et probablement le dernier match avant la trêve, contre Reims. Mais en conférence de presse, Mauricio Pochettino a entretenu le doute au sujet de son numéro 30, laissant entendre qu’il avait encore une petite chance d’être dans le groupe pour la rencontre de ce vendredi à Brest. « Nous n’avons pas encore communiqué le groupe. On est en train d’analyser et on décidera du groupe après la conférence. Ce qu’il apporte est très visible avec une énergie positive. Son intégration est très bonne et nous sommes contents », a livré l’entraineur du PSG, visiblement convaincu que les bonnes ondes sont là, et que l’intégration de Lionel Messi va dans le très bon sens.

PSG : « Messi ? On va voir »... Pochettino entretient le mystère sur la présence de l’Argentin ce vendredi à Brest

A Brest, tout le monde est en tout cas sur le pont au cas où l’Argentin ferait ses premiers en Ligue 1 dans l’antre de Francis-Le-Blé. De quoi faire se frotter les mains les dirigeants bretons, qui ont mis en place une politique tarifaire fluctuante en fonction de la demande, et ont rapidement tout écoulé.

80 à 150 euros la place

Mais bien évidemment, la revente se fait désormais au prix fort, et avec des tarifs qui vont de 80 à 150 euros pour voir le PSG affronter le Stade Brestois. Des prix « à la parisienne » qui font forcément tiquer, mais qui laissent aussi à penser que les personnes présentes seront plutôt des supporters parisiens ou des fans de Messi, que des sympathisants du club local. Un problème qui risque d’être récurrent, le PSG ressemblant de plus en plus aux Harlem Globetrotters ou à la Dream Team avec leur pléiade de stars qui risque, si le protocole sanitaire le permet, de remplir les stades cette saison en Ligue 1.