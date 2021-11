PSG : Messi devrait avoir honte, l’attaque frontale !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Rafael van der Vaart a lâché un énorme tacle à Lionel Messi après la défaite du PSG contre Manchester City (2-1). Le Néerlandais a pointé le manque d’implication de la Pulga en comparaison avec Cristiano Ronaldo.

Comme tous ses coéquipiers mercredi soir à l’Etihad Stadium, Lionel Messi a vécu une soirée compliquée. Il a quand même été assez propre de manière générale et a été à l’origine du but de Kylian Mbappé grâce à son centre dévié. Mais dans un match où le PSG a beaucoup couru derrière le ballon, le manque d’implication défensive de Messi a forcément été encore plus mis en lumière. Trop souvent cette saison, le PSG a dû défendre à 7 joueurs de champ. Lionel Messi mais aussi Kylian Mbappé et Neymar zappent les replis défensifs, ou ne les font que trop peu souvent. Contre Manchester City, Lionel Messi a regardé plusieurs fois son adversaire lui passer sous le nez, sans même chercher à le gêner. De quoi rendre fou Rafael van der Vaart, qui a chargé Lionel Messi dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. L’ancien joueur des Pays-Bas a même appuyé sur la comparaison avec le grand rival du numéro 30 du PSG, Cristiano Ronaldo.

« Je le regarde et je me dis : tu n’as pas honte ? »

« Cela me rend triste. C'est une question de désir. Est-ce que Messi le veut ou pas ? Quand on le compare à Cristiano Ronaldo, l'un se bat pour amener son équipe au niveau supérieur - et l'autre non. Messi marche de temps en temps. Je le regarde et je me dis : "Tu n'as pas honte ? ". Je commence à m'énerver contre Messi. Ça a déjà un peu commencé avec Ronald Koeman (à Barcelone). C'était en fait un refus de travailler, ce n'est pas normal pour un tel joueur. Et c'est dommage, car un joueur comme lui ne renaîtra jamais », a lâché Rafael van der Vaart. Pas certain que l’attitude de Lionel Messi change pour autant.