Le Qatar écoeuré par la défaite à City, Pochettino en danger

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions. Mais c'est la défaite à Manchester City qui sera surtout retenue au Qatar, où Mauricio Pochettino n'a plus la cote.

Prolongation de contrat ou pas, les entraineurs du PSG savent que leur position est toujours fragile, et qu’une seule défaite peut parfois tout remettre en cause. Il est possible de remonter à 2013, quand Carlo Ancelotti a décidé de quitter le Paris SG après un simple revers à Reims, alors que son équipe était en tête de Ligue 1 et qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Mister italien s’était fait engueuler dans les vestiaires par Nasser Al-Khelaïfi pour cette défaite, et il avait pris sa décision le lendemain de quitter le PSG à la fin de la saison, face à l’irritabilité des dirigeants qataris. Thomas Tuchel a aussi pris la porte alors qu’il était bien placé, signe que le poste demeure fragile. Et Mauricio Pochettino pourrait à son tour en faire les frais. Non seulement l’entraineur argentin est annoncé proche de Manchester United, mais les performances parisiennes depuis désormais quasiment un an, n’emballent personne.

La défaite qui ne passe pas

خسارة الأمس لن تمر مرور الكرام … — محمد الكعبي (@Qatari) November 25, 2021

Malgré un effectif de prestige, le coach du PSG ne trouve pas la bonne alchimie, et la défaite face à Manchester City, si elle permet tout de même au PSG de se qualifier pour les 1/8e de finale, pourrait être un tournant. Toujours bien informé sur le Paris SG, le journaliste qatari Mohammed Al Kaabi a laissé passer un énorme indice sur le ressenti de cette nouvelle défaite face à Manchester City au sein de l’Emirat. « La défaite d’hier ne passera pas inaperçue », a ainsi laissé entendre l’informateur, qui se dit qu’en haut lieu, le visage montré par le Paris SG n’est pas celui d’un candidat pour la victoire finale dans l’épreuve. Reste à savoir si, comme l’année dernière, le PSG va tout changer pendant la trêve hivernale. Le meilleur moyen d’y parvenir sera de convaincre Zinedine Zidane de s’asseoir sur le banc parisien, ce qui semble être le seul objectif de Nasser Al-Khelaïfi. Auquel cas, un Mauricio Pochettino qui semble totalement coincé avec ses stars offensives, pourrait rejoindre Manchester United, si le poste est toujours vacant.