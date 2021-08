PSG : Messi-Da Fonseca, leur échange dévoilé, ça parle saucisson

Dans : PSG.

Samedi soir avant le match entre Strasbourg et le PSG, Lionel Messi a été présenté au public du Parc des Princes.

Il faudra être patient avant de voir Lionel Messi sur les pelouses de Ligue 1, mais son arrivée au Paris Saint-Germain a logiquement enchanté les supporters franciliens. Il faut dire que l’ancien meneur de jeu du FC Barcelone est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Et ce n’est certainement pas Omar Da Fonseca qui va dire le contraire. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le journaliste argentin de BeInSports a chanté les louanges de Lionel Messi, considérant le nouveau n°30 du Paris Saint-Germain à une véritable œuvre d’art à part entière. La Joconde, Mozart et la Tour Eiffel n’ont qu’à bien se tenir.

Da Fonseca compare Messi à une œuvre d'art

« Il ne faut jamais banaliser la beauté. Messi, c’est Mozart, la Tour Eiffel, une deuxième Joconde. Tout le monde le regarde. Depuis 15 ans, j’achète mon pain chez une boulangère d’une soixantaine d’années qui ne m’a jamais adressé la parole. Mercredi elle m’a dit « Omar, Messi est à Paris ! » puis elle m’a fait une bise et dit qu’elle aimait ce garçon. Il est celui qu’on aurait tous rêvé d’être depuis la cour de récréation. Après sa présentation, il m’a soufflé qu’il avait transpiré comme un saucisson dans une boite à gants dans son costume-cravate. Mais ensuite, le Parc des Princes s’est vidé, Messi s’est changé pour jouer avec ses enfants. A 34 ans, il est comme un petit chien qui s’amuse toujours à courir derrière un ballon » s’est enthousiasmé Omar Da Fonseca.

Et quant à savoir si Lionel Messi va davantage fasciner au PSG que Zlatan Ibrahimovic ou David Beckham, la réponse du consultant de BeInSports est très claire, expliquant que son mode de vie était très calme, au contraire de celui de son ami Neymar « Il est en apesanteur sur le terrain, mais ne brille pas en dehors. Il mange, dort, joue à la PlayStation et s’occupe de ses trois enfants. On ne dirait pas un Argentin ! Mais il a une singularité : la plupart d’entre nous avons grandi avec le foot, lui il a fait grandir le foot ». Un portrait du gendre idéal qui va emballer les supporters du PSG, qui ont souvent critiqué Neymar à juste titre en raison de son mode de vie peu adapté à celui d’un footballeur professionnel. Avec Lionel Messi, c’est un athlète de vie à l’hygiène de vie impeccable que le Paris SG a recruté.