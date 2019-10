PSG : Neymar rapporte 6ME à Al-Khelaifi, c'est cool

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà sponsor de Neymar, la marque de jean Replay a décidé de signer aussi un partenariat avec le Paris Saint-Germain qui empochera 6ME dans l'opération.

On a souvent reproché à Neymar de ne pas vraiment faire énormément pour le Paris Saint-Germain, mais cette fois c’est grâce à sa star brésilienne que Nasser Al-Khelaifi va pouvoir empocher un coquet chèque de 6ME. En effet, ce mercredi le PSG a officialisé un accord avec Replay, une célèbre marque de jean. Et si cette société a décidé de payer 1,5ME par an à partir de 2020 jusqu’en 2023, c’est parce qu’elle est aussi partenaire de Neymar.

« Le Paris Saint-Germain est une équipe parisienne, symbole gagnant d'une ville et d'un pays avec lequel nous ressentons une grande affinité ; c'est la marque qui connaît la croissance la plus rapide dans le football et sa portée internationale étonnante devrait stimuler notre exposition mondiale. Compte tenu de la merveilleuse collaboration déjà mise en place avec l'icône du football Neymar Jr, la prochaine étape semblait être, en toute logique, d’unir les forces d’une équipe composée de superstars du football et d’une équipe première qui comprend 10 nationalités différentes », a en effet expliqué Matteo Sinigaglia, PDG de la marque qui a eu droit à la présence de Neymar en personne pour la photo officielle. Et hop, encore un partenaire de plus qui va bien aide le PSG dans sa quête de respect absolu des règles du fair-play financier.