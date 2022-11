PSG : Messi crie son amour de Paris, ça sent la prolongation

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Plus d'un an après son départ de Barcelone, et sa signature à Paris, Lionel Messi semble avoir trouvé son rythme de croisière au PSG. Une forme sportive qui s'accompagne d'une sérénité toute retrouvée. L'Argentin se plaît dans la capitale et ne le cache plus désormais.

Paris est magique pour Lionel Messi. La Pulga est comme chez lui au PSG, 15 mois après son arrivée, libre, en provenance du FC Barcelone. Les premiers mois avaient pourtant été difficiles tant sur le terrain que dans les attitudes corporelles. Leo Messi était à la peine sur le terrain, étant moins efficace que d'habitude devant le but, la star argentine étant loin d'avoir des performances à la hauteur de sa légende. Surtout, il affichait parfois une certaine mélancolie qui faisait dire à de nombreux journalistes que la Pulga était venu au PSG contre son gré. Et visiblement c'est à tort, ceux qui en doutaient en ont désormais la preuve.

Messi déclare sa flamme à la ville de Paris

Cette tristesse est en effet désormais de l'histoire ancienne. Lionel Messi a retrouvé un niveau digne de ses sept ballons d'or. Il a inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le PSG. Plus globalement, son jeu est plus épanoui avec une relation toujours plus forte entretenue avec son ami Neymar, lui aussi en grande forme depuis août. Leo Messi a définitivement oublié Barcelone et se sent pleinement parisien. Il l'a confirmé en interview pour la CONMEBOL, étant très élogieux concernant la nouvelle ville de sa famille.

¡El invitado estrella de #ElJuegoSagrado, Lionel Messi! 🔥⚽️



El astro argentino revela su deseo de vestir la camiseta de la selección @Argentina en Catar 2022, sus próximos desafíos y revive los mejores momentos de su carrera. 🤩



🎬 ¡Espectacular entrevista! ⬇️#CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 14, 2022

« Je me plais beaucoup plus à Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique. Lors de la première année, il y a eu un énorme changement. Les choses se sont passées très soudainement, je n'avais pas pour objectif de quitter Barcelone et tout a été brusque. Après cette longue période et des moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis et, ma famille et moi, nous profitons de Paris [...] Aujourd'hui, je profite de tout y compris du football », a t-il clamé. Des mots forts qui laissent entrevoir une possible prolongation de contrat au PSG en juin 2023, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ayant désormais la volonté de conserver Lionel Messi pour une ou deux saisons de plus. En faisant passer ce message à destination de Paris, le septuple Ballon d'Or ouvre en grand la porte, le Barça et l'Inter Miami peuvent se rhabiller.