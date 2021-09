PSG : Messi craque pour un château à 48 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Un mois après son arrivée à Paris, Lionel Messi vit toujours à l’hôtel. Une situation que l’international argentin souhaite écourter le plus rapidement possible pour le bien être de sa femme et de ses enfants.

En compagnie de sa femme Antonella Roccuzzo, Lionel Messi recherche la maison parfaite à Paris. Le couple ne souhaite pas se précipiter, car la famille de l’ancien capitaine de Barcelone doit vivre au moins deux ans dans la capitale française. Pas question donc de choisir une maison à la va vite. Selon les informations obtenues par RMC, c’est principalement la femme de Lionel Messi qui s’occupe de ce dossier. Le couple souhaite une maison proche du Camp des Loges et de la future école de leurs enfants. Trois villes sont ainsi dans le viseur de Léo Messi et de sa femme : Chatou, Bougival et Le Vésinet. Une source bien informée sur les recherches de la famille Messi raconte.

Sa femme visite, Messi valide (ou pas)

« Madame Roccuzzo visite. Elle ne valide rien avant une revisite avec son mari. Elle dit à chaque fois que c’est beau et qu’elle aime. Très gentille et polie ! » explique cette source. La femme de Lionel Messi a beau distribuer les compliments, elle n’est pas moins exigeante : piscine intérieure, salle de sport, chambres individuelles pour les enfants, parking ultra-sécurisé, pas de vis-à-vis, système de climatisation moderne, grand jardin… Tant de critères sur lesquels la famille Messi seront intransigeants, et qui donneraient même du fil à retordre à Stéphane Plazza. Arthur Perrot, journaliste pour la radio, croit par ailleurs savoir qu’un palais coche toutes les cases à Vésinet. « Antonella Roccuzzo a visité un palais dans la ville du Vésinet (78), estimé à 48 millions d’euros et à seulement 15 minutes du centre d’entraînement. Les prestations sont impressionnantes : un château classé monument historique, avec ses 30 pièces, 2 000 m2 d'espace familial, villa de gardien, logements pour le personnel, des garages, un cinéma ou encore la fameuse piscine intérieure tant désirée ». La perle rare pour la famille de Léo Messi à Paris ?