PSG : Messi à Paris, le Barça en « état de choc »

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En recrutant Lionel Messi en provenance du FC Barcelone cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un incroyable coup sportif et marketing.

L’international argentin, en fin de contrat avec le Barça, s’est engagé pour deux ans en faveur du Paris Saint-Germain. Les supporters du PSG n’osaient y croire, les dirigeants qataris ont réalisé l’impensable avec la signature de Lionel Messi. Du côté de Barcelone, on peine toujours à se remettre du départ de La Pulga, sextuple Ballon d’Or en Catalogne. En marge du match de Ligue des Champions entre le Barça et le Bayern Munich, Sergio Busquets est revenu sur le départ de Lionel Messi au PSG. Et la sentinelle de la sélection espagnole ne cache pas qu’il a toujours du mal à digérer le départ de son ancien capitaine.

Sergio Busquets peine à s'en remettre

« Je suis resté en état de choc. Pour tout ce que représente Leo pour le Barça, pour ce qu'il représentait aussi pour moi et pour nos familles sur le plan personnel... Ça a été des émotions difficiles à gérer. Ce sont des décisions qui ne dépendent pas de nous. C'est dur, mais on doit essayer de changer notre mentalité » a lancé Sergio Busquets, très marqué par le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain cet été. Et qui a poursuivi. « Leo est parti, mais aujourd'hui le plus important, c'est l'équipe. On l'a vu avec Chelsea l'an dernier. Leo nous apportait beaucoup sur le plan collectif, mais on est devant une nouvelle page. On sait que ce ne sera pas facile, on sait toute la difficulté de ce défi, mais on reste tout aussi ambitieux ». Un discours sincère mais conquérant de la part de Sergio Busquets, qui veut continuer à avancer et à faire du FC Barcelone une équipe compétitive en dépit du départ de Lionel Messi au Paris SG.