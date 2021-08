PSG : Messi à la place de Mbappé, Pochettino s’y oppose

Dans : PSG.

Forcément interrogé sur la piste Lionel Messi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a plutôt esquivé le sujet. En revanche, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été clair sur l’avenir de son attaquant Kylian Mbappé.

Mauricio Pochettino ne pouvait pas y échapper. Sans surprise, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a dû répondre à quelques questions sur la piste Lionel Messi pendant sa conférence de presse ce vendredi. Depuis jeudi soir et l’annonce de sa non-prolongation au FC Barcelone, l’attaquant libre de tout contrat est de nouveau annoncé en contact avec le club de la capitale. Mais le coach argentin n’a pas souhaité en dire beaucoup plus sur la possible signature de son compatriote.

« Comme je l'ai déjà dit, nous sommes concentrés sur le début de saison, a esquivé Mauricio Pochettino à la veille du déplacement à Troyes en Ligue 1. En parallèle le club travaille fortement et discrètement sur le mercato pour améliorer l'équipe afin d'atteindre les objectifs fixés pour cette année. Concernant Messi, nous savons ce qui est arrivé hier mais nous sommes concentrés sur le match de Troyes et l'envie de faire un bon match pour commencer la saison. Leonardo et notre président travaillent pour améliorer l'équipe. »

Pour Mbappé, le Real est fixé

Relancé sur le cas Lionel Messi, Mauricio Pochettino a fini par admettre que le sextuple Ballon d’Or serait le bienvenu dans son effectif. Et ce peu importe sa position sur le terrain. « Plutôt qu'un poste, dans le cas de Messi, c'est la qualité d'un joueur de ce calibre qui compte. Le club travaille dur, évalue les options et bien sûr Messi en est une », a répondu l’entraîneur parisien, lancé sur un éventuel départ de Kylian Mbappé en cas d’arrivée de la Pulga. « Non », a simplement écarté le coach du Paris Saint-Germain qui, avec ou sans Lionel Messi, n’ouvrira pas la porte au Real Madrid alors que le Français a entamé la dernière année de son contrat.