PSG : Messi a fait chanter le Barça, la révélation choc

Par Corentin Facy

L’été dernier, Lionel Messi avait posé un certain nombre de conditions pour prolonger au FC Barcelone avant finalement de rejoindre le PSG.

En fin de contrat avec le Barça en juin dernier, Lionel Messi a rejoint le Paris Saint-Germain à la surprise générale. Ce changement de club a fait l’effet d’une bombe à l’échelle internationale tant Lionel Messi semblait lié à vie avec le FC Barcelone. Mais finalement, des désaccords financiers ont poussé La Pulga et son club formateur à se séparer. A en croire les informations de Ser Catalunya, la direction barcelonaise de l’époque a par ailleurs refusé d’accéder à certaines requêtes de Lionel Messi sur le plan sportif. L’une d’entre elle peut surprendre puisque le média espagnol informe que Lionel Messi avait exigé la signature d’un certain Sadio Mané au FC Barcelone afin de prolonger son bail en Catalogne.

Messi avait demandé au Barça de recruter Mané

Lionel Messi s’était personnellement entretenu avec Sadio Mané au sujet d’une signature au Barça et visiblement, le récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avait indiqué à Lionel Messi qu’il était emballé par l’idée de signer au FC Barcelone. De son côté, la direction barcelonaise avait cependant été refroidie par les exigences financières de Liverpool en ce qui concernait le potentiel transfert de Sadio Mané, raison pour laquelle la piste a rapidement été abandonnée. Sadio Mané est donc resté à Liverpool et de son côté, Lionel Messi a jugé ce refus du Barça comme un manque d’ambition évident, ce qui a conduit au départ du sextuple Ballon d’Or vers le Paris Saint-Germain, où il a estimé que les conditions étaient davantage réunies pour gagner la Ligue des Champions en compagnie de Kylian Mbappé ou encore de son grand ami Neymar. Cette information peut surprendre mais certains se rappelleront qu’en 2019, Messi avait voté pour Sadio Mané aux trophées FIFA « The Best ». A l’époque, le n°30 du PSG avait expliqué que Mané était un joueur qu’il « aimait » beaucoup. Ce qui tend donc à se confirmer avec cette révélation inattendue.