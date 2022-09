PSG : Merci Neymar, il fait gagner le Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Parti en mauvais termes avec le FC Barcelone, Neymar n’est absolument pas rancunier. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain a rendu service aux Blaugrana en contribuant à leur recrutement pendant le mercato estival.

On se souvient tous des conditions du départ de Neymar. A l’été 2017, le Paris Saint-Germain avait payé les 222 millions d’euros de sa clause libératoire, laissant le FC Barcelone impuissant et surtout déçu de la décision de son ailier. Depuis, les deux parties entretiennent des relations plutôt tendues, notamment devant les tribunaux. Mais il faut croire que le Parisien n'est pas rancunier. Outre ses envies de revenir ces dernières années, Neymar vient de rendre un grand service au Barça.

Neymar donne des conseils pro-Barça

Son compatriote Raphinha ne manquait pas de sollicitations en Angleterre. Mais l’ancien Blaugrana lui a conseillé de rejoindre la Catalogne sans hésiter. « J'ai parlé de mon départ à Neymar et il m'a dit que si j'allais à Barcelone, je ne le regretterais pas, a raconté la recrue du vice-champion d’Espagne. Et il avait raison. J'ai refusé d'aller à Chelsea parce que je rêvais de porter le maillot du Barça. »

Bien sûr, Neymar n’est pas le seul paramètre dans la décision de Raphinha. Son agent Deco, passé par le Barça, y est sans doute pour quelque chose. « Il parle beaucoup en bien du Barça et des choses qu'il a vécues ici, a confié Raphinha. Mais en tant qu'agent, il est très neutre sur ces sujets. Il analyse les avantages et les inconvénients de chaque décision, mais c'est le joueur qui décide où il veut aller. »

Raphinha dans l'armada du Barça

L’ancien Rennais a donc choisi le Barça où il combine désormais avec des joueurs du calibre de Robert Lewandowski. « C'est un grand joueur, on le savait tous. Mais quand tu es avec lui, tu t'aperçois que c'est beaucoup plus qu'un leader. On peut aussi compter sur le talent de Dembélé, d'Ansu Fati, de Ferran Torres, de Memphis... Ils ont tous d'immenses qualités et tous ceux qui joueront nous apporteront de grands résultats », s’est réjoui Raphinha, pas du tout refroidi par cette rude concurrence. Et le Barça se frotte également les mains, puisque ce joueur poussé par Neymar dans ses bras est l'un des éléments décisifs du bon début de saison des Blaugrana, qui viennent de passer 4-0 à Cadix et sont provisoirement en tête de la Liga. Merci Neymar.