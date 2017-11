PSG : Menacé ou pas, le PSG a un plan pour le mercato d'hiver

Dans : PSG, Mercato.

Dans le collimateur de l’UEFA, le Paris Saint-Germain sait qu’il sera surveillé de près lors du mois de janvier.

Officieusement, le club de la capitale doit vendre pour renflouer ses caisses et l’aider à équilibrer son budget, afin d’éviter les sanctions de l’instance européenne. En réalité, l’enquête de l’UEFA s’est limitée à l’heure actuelle à des discussions, des premières études de compte, et des demandes de renseignements, car les conclusions ne seront rendues qu’en février ou en mars 2018. D’ici là, le PSG a encore de quoi voir venir, et surtout agir. S’il entend bien se séparer de quelques joueurs à bonne valeur marchande comme Lucas et Di Maria, le club de la capitale ne compte pas non plus trop s’affaiblir. Selon RMC, les dirigeants franciliens ont bien compris qu’il était nécessaire de lâcher au moins deux joueurs, mais cela ne les empêche pas de travailler sur une recrue hivernale au milieu de terrain.

« Angel Di Maria, Lucas ou Javier Pastore pourraient en profiter pour changer d’air. Hatem Ben Arfa se décidera peut-être à chercher un nouveau club, même si ça ne semble pas être la tendance. Mais Paris pourrait aussi recruter, notamment un milieu défensif. Le nom du Brésilien Wendel (Fluminense) revient souvent ces dernières semaines », a expliqué la radio sportive dans un point sur le mercato du PSG, qui pourrait donc marcher dans les deux sens, surtout si les dirigeants franciliens estiment que cela est nécessaire pour maintenir des objectifs élevés sur le plan européen.