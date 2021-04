PSG : Depay trop bizarre, le Barça vote Neymar

Dans : PSG.

Annoncée comme imminente depuis plusieurs semaines, la prolongation de Neymar au PSG n’a toujours pas été officialisée.

Tout semble calé pour que l’international brésilien du Paris Saint-Germain prolonge son contrat jusqu’en juin 2026. Cependant, le PSG n’a toujours pas officialisé l’extension du bail de Neymar, ce qui laisse beaucoup d’espoirs à la presse catalane au sujet d’un éventuel retour du n°10 parisien à Barcelone. A en croire les informations obtenues par le Mundo Deportivo en cette fin de semaine, le vestiaire catalan est toujours très favorable à un come-back de Neymar au Camp Nou. Le média croit effectivement savoir que Neymar possède de nombreux soutiens chez les joueurs de Barcelone, à commencer bien sûr par Lionel Messi mais pas seulement. Les cadres historiques tels que Sergio Busquets ou Gérard Piqué, qui ont tout gagné avec Neymar, sont également favorables à son retour.

Le nom de Memphis Depay est également lâché par le journaliste Ferran Martinez et les échos au sujet de l’international néerlandais de l’OL ne sont pas vraiment favorables. Au sein du vestiaire de Barcelone, on est pour l’instant opposé à la signature de Memphis Depay, jugé « trop spécial et excentrique » par certains joueurs importants. Également ciblé par l’entraîneur Ronald Koeman, le taulier de Liverpool, Georginio Wijnaldum, en fin de contrat en juin, n’est pas non plus le bienvenu. Le milieu de terrain néerlandais ferait notamment de l’ombre à Sergi Roberto ou encore Sergio Busquets, ceci explique cela. Quoi qu’il en soit, Neymar sera lui toujours accueilli comme un roi à Barcelone, qui devra cependant dégraisser avant de pouvoir envisager ne serait-ce une seconde le retour du Brésilien. Antoine Griezmann ne sera pas retenu en cas d’offre. En ce qui concerne Ousmane Dembélé, sa situation est plus délicate car il est nettement plus courtisé que son compatriote français, mais le FC Barcelone souhaite le prolonger.