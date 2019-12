PSG : Même pas peur de Neymar, le boss à Paris c’est Tuchel

Dans : PSG.

Il y a une semaine, Thomas Tuchel se privait de Neymar au coup d’envoi du match de Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid à Santiago Bernabeu.

L’international brésilien a effectivement débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi lui étant préféré en attaque. Un choix osé de la part de Thomas Tuchel, mais qui était sans aucun doute le bon selon Mickaël Landreau. Sur l’antenne de Canal Plus, l’ancien entraîneur du FC Lorient a effectivement salué le courage et la bonne gestion de Thomas Tuchel, lequel a gagné du temps et du crédit auprès de ses joueurs grâce à ce geste fort. Explications…

« Neymar sur le banc ? Tuchel a montré ainsi à tout le groupe que même si tu t’appelles Neymar tu peux commencer une telle affiche remplaçant. Il a gagné du temps par rapport à la gestion de son groupe. Sarabia et Draxler avaient fait des bons matches, c’est eux qui rentrent. Sportivement, ces choix sont tout bénéfice pour Tuchel. Et puis prenons les bonnes choses : le PSG finit premier de son groupe devant le Real Madrid. Cette campagne européenne a été très positive » a positivé l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, pas plus inquiet que cela pour la suite des événements après ce match nul du champion de France en titre sur la pelouse de Santiago Bernabeu la semaine dernière.