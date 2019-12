PSG : Mbappé, Verratti, Neymar a des potes en or à Paris

Dans : PSG.

Pion essentiel de Thomas Tuchel à Paris, Marco Verratti est régulièrement critiqué par les observateurs. En interne, il fait néanmoins l’unanimité.

Et alors que son entraîneur loue régulièrement ses qualités en conférence de presse, c’est Neymar qui est monté au créneau pour dire du bien de l’international italien. Interrogé par France Football, l’international brésilien a été loin, indiquant carrément que Marco Verratti était l’un des meilleurs joueurs avec qui il a eu l’occasion de jouer. Un compliment XXL quand on sait que Neymar a évolué avec des joueurs comme Rakitic, Iniesta ou Sergio Busquets au FC Barcelone.

« Lui, c’est un phénomène comme personne autant que comme joueur. C’est sûrement l’un des tout meilleurs avec qui j’ai joué. J’adore être sur le terrain avec lui. Il a toujours le sourire, il aime la vie, il rigole, il kiffe. Pour tout ça, je l’adore et on s’entend super bien » a apprécié Neymar, lequel s’est également exprimé au sujet de sa complicité avec Mbappé. « Nous sommes deux enfants qui aimons juste bien jouer et profiter du foot. Dribbler, marquer, célébrer et être heureux sur le terrain. C’est notre manière de voir le foot » a indiqué Neymar. On l’aura bien compris, le Brésilien est loin d’être isolé et peut compter sur deux amis à Paris, en dehors de ses compatriotes brésiliens, à savoir le capitaine Thiago Silva et le très polyvalent Marquinhos.