PSG : Mbappé vendu, le plan secret du Qatar est prêt

Le PSG a récemment réussi à prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Mais le champion du monde pourrait bien partir plus tôt que prévu, et ce dans une perspective économique pour le club de la capitale.

Les champions de France voulaient faire fort l'été dernier. L'objectif était clairement d'axer leur nouveau projet sur Kylian Mbappé, qui a été prolongé jusqu'en 2024 (+1 année en option). Cette prolongation de contrat de Mbappé n'a bien évidemment pas plu à tout le monde, dont le Real Madrid, qui se voyait déjà présenter le champion du monde au Bernabéu. Cependant, le Qatar ne le voyait pas de cet oeil et a donc mis les moyens sur la table pour convaincre le clan Mbappé de rester encore quelques années à Paris. Même si cette prolongation est bénéfique pour le PSG sportivement et en termes de marketing, ce n'est pas encore ça économiquement. Les pertes de l'an dernier à Paris se sont élevées à 289 millions d'euros, en partie à cause du salaire astronomique de Mbappé après son renouvellement. Et la dette du PSG pourrait bien se creuser davantage avec les bonus mirobolants que touchera Mbappé.

Mbappé, le PSG a déjà tout prévu

Marca rappelle ces dernières heures que le salaire que touchera Mbappé n'est d'ailleurs pas de l'ordre des 640 millions d'euros précédemment annoncés par Le Parisien. Mais les montants sont quand même élevés et ne feront pas les affaires économiques du PSG. Le média espagnol rappelle que l'idée des champions de France était de tout faire pour ne pas laisser partir libre Mbappé, et ce sera pareil dans les prochaines années. L'été dernier, si le champion du monde était parti, la direction francilienne aurait de toute manière mis la main au portefeuille pour s'attacher un joueur de classe mondiale, avec le salaire qui va avec. Ce dernier aurait été moins important que celui donné actuellement à Mbappé, mais il aurait été d'un montant colossal.

Après avoir prolongé le Français de 23 ans, et prévu ce que cela engendrerait économiquement, le PSG a plein d'options en tête. Et aucun scénario n'est mis de côté. A Paris, l'idée est claire : compenser sa charge salariale par une future vente si Kylian Mbappé insiste pour partir en fin de saison. Toujours selon Marca, le PSG souhaite tout faire pour éviter un scénario à la Lionel Messi, que le Barça a vu partir libre sans pouvoir compenser les pertes antérieures liées à son salaire versé. Il y a quelques semaines, des rumeurs de départ pour Kylian Mbappé ont émergé. Mais à l'heure actuelle, la donne a sûrement changé. Depuis quelques mois, tout semble possible concernant l'ancien joueur de Monaco, qui pourrait aussi décidé d'activer son option courant jusqu'en 2025 l'été prochain, pour permettre à Paris de toucher une grosse somme en cas de départ. Car, que ce soit du côté du PSG ou de Mbappé, l'idée n'est pas de causer du tort aux finances franciliennes.