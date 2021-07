PSG : Mbappé vendu en août, l’Espagne dit banco !

Dans : PSG.

Pour la presse espagnole, il ne fait aucun doute que le PSG se décidera à vendre Kylian Mbappé dans le courant du mois d’août.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans un an, Kylian Mbappé est dans le flou le plus total pour son avenir. Et pour cause, l’attaquant de l’Equipe de France refuse pour l’instant de prolonger, mais n’est pas opposé à l’idée de disputer une ultime saison au PSG avant de potentiellement partir libre. Un scénario cauchemardesque pour le Paris SG, qui sera contraint de vendre Kylian Mbappé dans le courant du mois d’août selon Marca. Dans son édition du jour, le quotidien espagnol affirme que le Real Madrid est extrêmement confiant pour boucler le transfert de Kylian Mbappé dans la dernière ligne droite du mercato. Financièrement, le club merengue aura en tout cas les moyens de ses ambitions dans le dossier de l’avant-centre du PSG.

Et pour cause, le média affirme que le Real Madrid a 200 ME dans les caisses afin de boucler le transfert de Kylian Mbappé en provenance du Paris Saint-Germain. Une somme rondelette, en partie disponible grâce au transfert de Raphaël Varane à Manchester United pour 50 ME ainsi qu’à l’allègement de la masse salariale après le départ de ce très cher Sergio Ramos au Paris Saint-Germain. Au niveau salarial, le Real Madrid a promis des émoluments estimés à 25 ME net par saison à Kylian Mbappé en cas de signature dans la capitale espagnole. Un montant supérieur à ce que l’ex-Monégasque perçoit actuellement au PSG mais inférieur à l’offre de prolongation soumise par le Qatar. Enfin, le média conclut son article en expliquant que si le dossier Mbappé venait à s’enliser, alors le Real Madrid pourrait s’attaquer à Haaland… afin de l’associer à Mbappé dans un an. Car il est clair que si Florentino Pérez n’arrive pas à recruter l’attaquant du PSG cet été, il fera son maximum pour se l’offrir, libre de tout contrat, en juin 2022 avec la promesse d'une prime à la signature XXL estimée à 40 ME pour Mbappé.