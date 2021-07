PSG : Manipulation, le clan Mbappé en furie

Dans : PSG.

Totalement muet depuis sa prise de parole en conférence de presse avant le début de l’Euro, Kylian Mbappé sait que son silence est pesant pour les suiveurs du PSG.

Mais surtout, en roi de la communication, l’attaquant français a envie de rester maitre de la situation et pouvoir dicter le timing. Car son nom est cité tous les jours dans la presse française comme étrangère, et notamment sa possible arrivée au Real Madrid, cet été ou dans un an. Le silence est d’or, mais le PSG a réussi à faire parler Kylian Mbappé cette semaine. Une vidéo a priori innocente mais dont la sortie et le timing ont fait hurler l’entourage du champion du monde. En effet, dans une discussion avec Neymar, l’ancien monégasque confiait notamment son désir de gagner la Ligue des Champions avec le Paris SG la saison prochaine, ce qui a inévitablement été vu comme un signal qu’il n’allait pas bouger cet été. Problème, cet entretien date du mois de mai dernier, et plus de deux mois séparent donc l’enregistrement de la publication sur les réseaux du club de la capitale.

Visiblement, il n’en faut pas plus pour mettre l’entourage de Kylian Mbappé sur les nerfs, et selon L’Equipe, les dirigeants du PSG se sont vus signifier que ce calendrier de publication ressemblait à de la manipulation destinée aux supporters parisiens. « La diffusion et la reprise de ces passages ont provoqué le courroux de l'entourage du joueur, qui s'en est ému auprès de certains membres du club et redoute que le timing de cette publication ne vise à lui faire endosser le mauvais rôle auprès du grand public », explique ainsi le quotidien sportif, alors que le Paris SG a rapidement répondu à Mbappé et consorts qu’il s’agissait d’un simple échange avec Neymar sur son envie de gagner la Ligue des Champions sous le maillot parisien, ce qui ne devrait pas faire scandale normalement. Une tension partie de pas grand chose, mais qui démontre tout de même que la nervosité est au rendez-vous, sachant que les négociations n’avancent absolument pas entre le PSG et Mbappé sur une éventuelle prolongation.