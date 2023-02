Déçu par le PSG, Mbappé a pris sa décision

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

L'été dernier, Kylian Mbappé avait finalement privilégié le PSG au Real Madrid. Mais, regrette t-il ce choix quelques mois plus tard ? Il semblerait que le projet parisien ne soit pas à la hauteur et le fasse de nouveau réfléchir à un départ libre au Real Madrid.

Kylian, c'est Paris. Voilà comment le PSG titrait la vidéo annonçant la prolongation de Kylian Mbappé au printemps dernier. C'était la preuve de la vigueur du projet parisien, incarné plus que jamais par le gamin de Bondy. Meilleur joueur du monde actuellement et sans doute amené à l'être dans les prochaines années, Mbappé se voyait confier les clés du camion pour permettre au PSG de devenir l'équipe numéro 1 en Europe. Malheureusement, le duo PSG-Mbappé est loin de tout casser cette saison et ce ne sont pas les dernières semaines du club parisien qui vont arranger les choses. Kylian Mbappé est déçu de la tournure des évènements, suffisamment pour opérer un visage à 180 degrés ?

Kylian Mbappé au Real Madrid en 2024 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

C'est ce que révèle le très sérieux média anglais The Athletic. Selon ses informations, Kylian Mbappé songerait de nouveau à rejoindre le Real Madrid et même librement en 2024. Il réaliserait alors le projet que les médias espagnols avaient prédit avec deux ans d'avance. Pour le moment, il s'agirait d'une réflexion à l'instant T conditionnée par les éléments négatifs du début de saison 2022-2023, lesquels l'avaient agacé avant le Mondial. Il est vrai que les promesses faites à Mbappé l'an dernier pour aboutir à sa prolongation alors que tout indiquait le contraire n'ont pas été respectées, très loin de là même. Alors, six ans après sa signature au PSG, l'ancien monégasque a réfléchi sur sa carrière et les éléments n'ont pas manqué pour faire pencher la balance dans le sens d'un transfert dans un an.

Mbappé fâché contre le PSG ?

On y retrouve ses rancœurs vis-à-vis de la direction du PSG qui n'aurait pas tenu les promesses faites à son égard, notamment au niveau du mercato. Il y a aussi les tensions en interne et les rivalités dans le vestiaire avec les deux autres stars de l'attaque, Neymar et Lionel Messi. Enfin, il y avait aussi la question de la fameuse armée numérique créée par le club pour nuire à ses joueurs dont Mbappé. En théorie, Kylian Mbappé a une option pour prolonger d'une saison son contrat. Il pourra l'activer en juin prochain alors que son bail ne sera plus que d'un an. Mais, c'est bel et bien la solution moins contraignante d'un départ libre l'été suivant qui est privilégiée par le joueur. Autant dire que le PSG devra assurer, sans lui, face au Bayern mardi pour tenter de redonner de l'éclat au projet parisien. En attendant, le vice-champion du Monde 2022 reste zen et droit dans ses bottes comme il l'a démontré après le naufrage parisien à Monaco.

📲 La story de Kylian Mbappé il y a quelques instants 🔴🔵 pic.twitter.com/bmrfizTWPx — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 11, 2023

En effet, alors que ça secouait fort du côté de la Principauté, dans un stade qu'il connaît bien, Kylian Mbappé a démontré qu'il n'avait pas abandonné tout espoir de briller avec le Paris Saint-Germain. Sur Instagram, dans une story qui a évidemment été saluée par les supporters du PSG, celui qui est revenu sur les talons d'Edinson Cavani dans le classement des meilleurs buteurs du Paris SG (196 contre 200 buts) a tenu à ramener un peu de calme en quelques mots : « Restons forts et unis. » Un message qui confirme qu'actuellement le vestiaire parisien est bien conscient qu'une cassure est intervenue avec ceux qui fréquentent le Parc des Princes, lassés de voir ce qu'est devenu leur club préféré. Et si les supporters toussent, Kyk's sait que cela n'est bon pour personne. Il sera toujours temps de penser à l'avenir dans un an.