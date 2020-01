PSG : Mbappé vendu 300ME après un Ballon d'Or à Paris

Dans : PSG.

Ancien vice-président de l'AS Monaco, qui a vendu Kylian Mbappé au PSG, Vadim Vasilyev estime que l'attaquant parisien ne sera pas vendu à moins de 300ME. Et il a une petite idée sur la date.

S’il y a bien quelqu’un qui connaît sérieusement le dossier Kylian Mbappé, c’est bien Vadim Vasilyev, ancien vice-président de Monaco, avant d’être poussé vers la sortie il y a bientôt un an. Car le dirigeant russe de l’ASM a vu Kylian Mbappé devenir la star qu’il est. Et c’est lui qui a trouvé l’accord avec Nasser Al-Khelaifi pour transférer l’attaquant français au Paris Saint-Germain lors du mercato 2017 moyennant 180ME. Alors, au moment où des rumeurs font de Mbappé la prochaine cible du Real Madrid, thèse qu’il a lui-même développée il y a quelques semaines, Vadim Vasyliev se fait dithyrambique.

Un Ballon d'Or au PSG, 300ME et au-revoir

Interrogé par le JDD, l’ancien dirigeant monégasque pense que Kylian Mbappé va battre tous les records en matière de transfert. Et cela même si les choses n’iront probablement pas aussi vite que Florentino Perez et Zinedine Zidane le veulent. « Kylian générera le plus grand transfert de l’Histoire, aucun doute là-dessus. Un grand club devra être prêt à mettre au minimum 300ME sur la table. La somme peut paraître incroyable, mais il faut non seulement penser à ce qu’il va apporter sur le terrain, mais aussi en termes commerciaux. Pour moi, la question de son transfert ne se posera pas l’été prochain c’est trop tôt. C’est important qu’il poursuive sa progression individuelle et collective. Et ce serait encore plus beau de gagner le Ballon d’Or sous les couleurs parisiennes », estime Vadim Vasyliev, qui ne voit donc pas le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain intervenir l’été prochain.