PSG : Mbappé en 2020, Madrid prépare le transfert du siècle

Dans : PSG.

Le Real Madrid pense que le transfert de Kylian Mbappé pourra se faire en 2020 et pour cela Florentino Perez prépare une offre qui ne sera pas inférieure à 300ME.

Tandis que le Paris Saint-Germain œuvre pour essayer de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, du côté du Real Madrid on se focalise désormais sur le cas du champion du monde français. Et lors de l’émission El Chiringuito, des détails ont été donnés sur l’assaut que les Merengue souhaitent faire pour convaincre Kylian Mbappé de quitter le PSG. Car si dans un premier temps, Florentino Perez voulait se mettre en action seulement en 2021, le président du Real Madrid étant persuadé que l’Emir du Qatar ne lâchera pas sa star en 2020, l’opération Mbappé aurait été avancé d’un an afin d’éviter un très gros souci.

Le patron de la Maison Blanche estime en effet que c’est en 2020, à deux ans de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain que Kylian Mbappé sera le plus facilement transférable. Pour réussir cette opération qui s’annonce comme celle du siècle, le Real Madrid souhaite disposer d’une enveloppe d’au moins 300ME, histoire de ne pas avoir à marchander avec le PSG comme le Barça l’a fait cet été pour Neymar. Et si du côté madrilène on a décidé subitement d'avancer d’un an ce dossier, c’est que l’on reste à l’affût des discussions en cours entre le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Florentino Perez est clairement persuadé que si le joueur français prolonge à Paris, alors le Real Madrid aura définitivement laissé passer sa chance. Cela justifie l'urgence absolue d'un transfert de Kylian Mbappé.