PSG : Mbappé va-t-il relever cet énorme défi à Paris ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Déjà auteur de 27 buts toutes compétitions confondues cette saison, Kylian Mbappé affole les compteurs au Paris Saint-Germain.

Après son doublé contre Nîmes samedi, il est légitime de se demander quand le natif de Bondy va-t-il s’arrêter, lui qui s’éclate dans une position plus axiale en l’absence d’Edinson Cavani. Interrogé dans Onze Mondial, Paulo Cesar a estimé que Kylian Mbappé pouvait aller encore plus haut et exploser bien des records, en atteignant notamment la barre des 40 buts en une saison. En sera-t-il capable ? Le passé nous a appris qu’il ne fallait plus jurer de rien avec l’ancien attaquant de Monaco…

« Mbappé est vraiment un joueur incroyable. Je suis fan de ce qu’il fait, il est tout le temps dangereux. Avec ses deux buts contre Nîmes, il en est déjà à 51 dans sa carrière et 22 en Ligue 1 cette saison. Personnellement, je pense que Mbappé peut marquer 40 buts voire plus par saison. Il est incroyable et il s’adapte très vite à ce poste de numéro 9 qu’il n’occupait pas forcément auparavant. En plus, quand Neymar va revenir, ce sera encore mieux et il sera servi à la perfection » a confié l’ancien Parisien (2002-2007), admiratif devant Kylian Mbappé. Et qui l’imagine très vite atteindre les standards de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi…