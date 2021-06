PSG : Mbappé va signer, Madrid n'a aucun doute

Dans : PSG.

Présent dimanche après-midi en conférence de presse, Kylian Mbappé a refusé de répondre aux questions sur son avenir au PSG.

« Ça ne m’intéresse pas. Je suis ici pour représenter l’équipe de France. Avec tout le respect que j’ai pour le Paris Saint-Germain, ça ne m’intéresse pas » a lancé Kylian Mbappé, démentant par ailleurs avec vigueur les rumeurs selon lesquelles il proposerait directement des noms de joueurs au PSG dans l’optique du mercato. En fin de contrat dans un an, Kylian Mbappé n’a donc pas levé les incertitudes sur son avenir, ce qui place automatiquement le Paris Saint-Germain dans une situation délicate. Les prochaines semaines seront décisives, et le Real Madrid croit toujours en ses chances de rafler la mise, à en croire les informations obtenues par Todo Fichajes.

Le Real Madrid y croit de nouveau

Le média espagnol affirme que les dirigeants du Real Madrid seraient même très confiants quant à leurs chances de récupérer Kylian Mbappé cet été. Et pour cause, en interne au sein de la Casa Blanca, on estime que le silence de l’international français du PSG est très bon signe. Florentino Pérez s’attendait à ce que Kylian Mbappé prolonge en faveur de Paris avant le coup d’envoi de l’Euro, ce qui ne sera pas le cas. Après avoir été résigné, comme le rapportait la presse espagnole il y a une semaine, le Real Madrid s’enflamme donc à nouveau autour de Kylian Mbappé et estime que l’avenir de l’ancien Monégasque va s’écrire du côté de Santiago Bernabeu. Reste que le Paris Saint-Germain, qui n’a plus la pression du fair-play financier de l’UEFA, a l’intention de profiter de sa force de frappe financière pour mettre le Real Madrid au tapis et convaincre Kylian Mbappé de prolonger, avec un salaire proche de celui de Neymar. La suite du mercato de Paris, qui s’est déjà offert Georginio Wijnaldum et qui va bientôt officialiser Gianluigi Donnarumma, sera également déterminante pour l’avenir de Kylian Mbappé.