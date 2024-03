PSG ‍: Luis Enrique reçoit une nouvelle inattendue

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG gère plutôt pas mal les blessures depuis l'arrivée de Luis Enrique. Malgré tout, certains joueurs ne sont pas épargnés. C'est le cas de Milan Skriniar.

Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur toutes ses forces vives en cette seconde partie de saison. Les échéances seront très importantes et chaque joueur aura son mot à dire. C'est du moins l'état d'esprit de l'entraineur espagnol. S'il a de quoi faire en attaque, ce n'est pas vraiment la même chose au milieu de terrain mais surtout en défense. En l'état actuel des choses, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar sont blessés. Et blessés sans doute encore pour quelques semaines. Pour les deux derniers cités, la fin de saison est plus que probable même si un espoir renait concernant le Slovaque.

Skriniar, un bel espoir renait pour le PSG

Selon les informations du Parisien, Milan Skriniar devrait en effet pouvoir rejouer d’ici la fin de saison. L'ancien de l'Inter Milan est en avance sur le calendrier fixé avec le staff médical du PSG. Une bonne nouvelle si cela se confirmait pour Luis Enrique, qui pourrait faire encore jouer la concurrence. Si Skriniar ne convainc pas forcément depuis son arrivée libre en provenance de l'Inter, son apport sur les coups de pied arrêtés, qu'ils soient offensifs ou défensifs, n'est pas à négliger. Surtout que le PSG est l'une des pires équipes européennes dans ce secteur de jeu. Skriniar a pris part à 23 rencontres avec le club de la capitale cette saison toutes compétitions confondues pour un but marqué. C'était à Milan en Ligue des champions... de la tête. Le défenseur central s'était blessé à la cheville face à Toulouse en janvier dernier. Heureusement pour le PSG, Lucas Beraldo se montre à la hauteur malgré son jeune âge et son transfert récent en provenance de Sao Paulo.