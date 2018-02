PSG : Mbappé transféré au Barça pour faire plaisir à Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Buteur face à Marseille, Kylian Mbappé a réalisé une belle performance au Parc des Princes dimanche soir. Et pourtant, il fait ce lundi l’objet d’une rumeur aussi improbable que troublante, lâchée par le journal espagnol El Pais. Habituellement crédible lorsqu’il s’agit du mercato, le média lance une information qui pourrait faire l’effet d’une bombe dans la capitale : le PSG serait prêt à céder Kylian Mbappé au FC Barcelone… pour faire plaisir à Neymar. En effet, ce dernier œuvrerait de manière très active pour le transfert de Philippe Coutinho au PSG.

Un membre du « secrétariat technique » du PSG aurait ainsi soumis à Nasser Al-Khelaïfi l’idée d’un échange Mbappé-Coutinho lors du prochain mercato. Ce dernier aurait reçu l’initiative « avec intérêt » puisque cet échange XXL permettrait au PSG de s’assurer la présence de Neymar au club pendant encore un petit moment. Une source au sein du vestiaire parisien aurait d’ailleurs assuré au journal El Pais que Neymar craignait que Kylian Mbappé ne « lui fasse de l’ombre » dans la course au Ballon d’Or, ce qui expliquerait également cette demande de la part du Brésilien. Reste désormais à voir si ces rumeurs improbables à première vue se confirmeront dans les prochaines semaines, ou si un départ de Kylian Mbappé est véritablement possible au mercato. Pour l’instant, on en doute…