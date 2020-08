PSG : Mbappé titulaire, le risque fou doit être pris !

Dans : PSG.

Sauf improbable changement de dernière minute, Kylian Mbappé ne sera pas titulaire pour le choc entre l’Atalanta Bergame et le PSG ce mercredi soir.

Bien que l’international français soit remis de sa grosse entorse de la cheville, Thomas Tuchel ne souhaite pas prendre le moindre risque avec l’un de ses deux meilleurs joueurs dans l’optique d’une éventuelle demi-finale. La prudence est de mise, mais elle est peut-être poussée à l’extrême selon Rolland Courbis. Et pour cause, sur l’antenne de RMC, l’ancien entraîneur de Rennes et de Montpellier a fait savoir que s’il était aux manettes du Paris Saint-Germain, il lancerait Kylian Mbappé d’entrée de jeu, quitte à le faire sortir dès la mi-temps. Explications…

« Tout est différent si tu fais débuter Kylian Mbappé. Je me mets à la place des coéquipiers de Mbappé, je me mets à la place de ses adversaires… J’ai des échos : Kylian Mbappé est opérationnel pour démarrer et peut-être prendre la douche à la 45e. Je la prends moi cette solution » estime Rolland Courbis avant de poursuivre. « Je ne vais pas attendre que l’Atalanta mène pour faire rentrer Kylian Mbappé dans les trente dernières minutes. Je mets tous les atouts de mon côté pour faire peur à l’Atalanta. Quand je vois les défauts de cette équipe, je me dis que Mbappé c’est le diable pour Bergame ». Un raisonnement qui tient évidemment la route, mais qui ne prend pas compte les risques d’une rechute pour Kylian Mbappé en débutant la rencontre et en jouant possiblement 45 à 60 minutes. Dans son esprit, Thomas Tuchel a certainement plutôt l’idée de faire jouer à Kylian Mbappé une petite demi-heure tout au plus…