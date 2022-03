Zidane au PSG, le Qatar au bord de la crise de nerfs

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de la défaite du Paris Saint-Germain à Nice, après une copie pathétique, un membre de la famille de l'Emir du Qatar a remis le feu dans le dossier Zinedine Zidane.

Après le naufrage de son équipe à l’Allianz Riviera, même s’il s’en est fallu que de quelques minutes pour que le PSG prenne un point, Mauricio Pochettino tentait de relativiser l’impression désastreuse donnée par sa formation. « Nous ne nous sommes pas procuré beaucoup d’occasions, mais nous les avons forcés à jouer bas et avions le contrôle du jeu (...) Nous ne méritions peut-être pas de gagner, mais pas non plus de perdre (...) Nous devons penser au prochain match face au Real Madrid, mais nous sommes logiquement très déçus de la défaite. Nous avons joué à Nantes après le match aller contre Madrid. Inconsciemment, l’intensité et la concentration peuvent parfois diminuer dans ce genre de matchs », a confié l’entraîneur argentin, qui sait que du résultat du match de mercredi prochain contre le Real Madrid en Ligue des champions dépend en grande partie son avenir au Paris Saint-Germain. Sérieusement secoué, Mauricio Pochettino avait retrouvé du crédit suite à la victoire face au club espagnol en Ligue des champions, mais il joue une nouvelle fois très gros.

Paris est une belle ville, Doha rêve d'y installer Zidane

Paris is a beautiful city pic.twitter.com/AQg3cNfDNL — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) March 5, 2022

Preuve que du côté de Doha, on a un œil très attentif sur les prestations du PSG en Ligue 1, quelques minutes seulement après la défaite à Nice, Khalifah Bin Hamad Al Thani, qui est membre de la famille royale du Qatar, et très influent pour tout ce qui concerne le sport, a dégainé sur Twitter. Pour cela, il a mis en ligne une photo ancienne où l’on voit Zinedine Zidane devant la Tour Eiffel avec ce commentaire en Anglais : « Paris est une très belle ville ». Un message qui n’est évidemment pas passé inaperçu, Khalifah Bin Hamad Al Thani ayant déjà dévoilé avant tout le monde que le Paris Saint-Germain avait fait signer Lionel Messi, alors que certains pensaient que c’était impossible. Il est vrai que l’Emir du Qatar n’a jamais masqué toute l’admiration qu’il avait pour l’ancienne star du football français et l’ex-entraîneur du Real Madrid dont il a même fait un ambassadeur du Mondial 2022 depuis plusieurs années.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

De quoi relancer les rumeurs sur un départ, forcé ou pas, de Mauricio Pochettino en fin de saison, et la venue de Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Interrogé il y a quelques jours sur ce sujet et pour répondre aux rumeurs qui affirmaient que Zizou ne trahirait pas Marseille, un de ses fils a été clair. « Je ne parle pas de ces choses avec lui. Je lui parle de la famille et de peu d'autres choses, pas beaucoup de football. Dans une relation père-fils, nous parlons de choses à la maison. Serais-je surpris s'il allait à Paris ? Partout où il sera heureux, je serai heureux. S'il est heureux d'entraîner Paris, alors bienvenue », a confié Lucas Zidane. A l'heure où le Paris Saint-Germain va en découdre avec le Real Madrid et que l'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas éclairci, celui de Zinedine Zidane semble tout de même s'éclaircir pour le PSG.