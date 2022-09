PSG : Mbappé se croit chez lui à Madrid, l'Espagne le reprend de volée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée au New York Times, Kylian Mbappé a évoqué sa relation avec le Real Madrid, un club qu’il a failli rejoindre plusieurs fois.

Il y a tout juste un an, Kylian Mbappé ne cachait pas sa déception de ne pas avoir signé au Real Madrid. Et pour cause, l’attaquant du PSG avait donné son accord au club merengue afin de rejoindre la capitale espagnole mais de leur côté, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont refusé l’offre de 180 millions d’euros soumise par Florentino Pérez. Un an plus tard, Kylian Mbappé était libre et avait l’occasion de signer au Real Madrid sans que personne ne puisse s’y opposer mais contre toute attente, le natif de Paris a prolongé en faveur du PSG. Malgré cela, Kylian Mbappé a confié au New York Times que Madrid, « même si je n’y ai jamais joué, on dirait que c’est ma maison ». Une déclaration qui ne manque pas de faire réagir en Espagne, où l’on ne partage pas vraiment la vision de l’international français.

Mbappé ne sera jamais « chez lui » à Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Dans un édito publié dans le journal AS en réponse à Kylian Mbappé, le journaliste Thomas Roncero a confié que Madrid ne sera « jamais » la maison du buteur de Paris « Mbappé a vu que sa décision politico-sportive de rester au PSG pour un fleuve d’argent sans fin et un prétendu pouvoir dans le club l’a laissé sans le paradis du football mondial : le Real Madrid. Kylian a renoncé au rêve de sa vie, reflété dans sa bande dessiné et sur les posters de sa chambre, pour satisfaire son égo » attaque le journaliste, qui reproche à Kylian Mbappé le choix de l’argent du PSG plutôt que d’avoir relever le défi immense du Real Madrid. « Kylian, je suis désolé, mais le Real Madrid est bien plu que votre pays bien-aimé et votre PSG bien-aimé. Pour cette raison, oubliez… le Real Madrid ne sera jamais votre maison » a-t-il conclu. Voilà qui est très clair comme réponse à Kylian Mbappé.