PSG : Mbappé s'éclate avec Neymar, ça va trop vite pour lui

Etincelant en Ligue des Champions cette saison, Kylian Mbappé s’impose comme un candidat crédible dans la course au Ballon d’Or.

Les prestations de l’international français durant la fin de la Ligue des Champions et pendant l’Euro seront déterminantes dans la quête de la récompense individuelle la plus prestigieuse. Plus bas que terre à Manchester United, Jesse Lingard revit à West Ham. Et dans une interview accordée à la chaîne YouTube Presenting, l’international anglais a évoqué la possibilité de voir Kylian Mbappé soulever le Ballon d’Or à seulement 22 ans. Cela ne serait pas une surprise pour Jesse Lingard, grand fan de l’attaquant du PSG et qui souligne par ailleurs que le natif de Paris a tout l’air d’un gars sympa. Si en plus d’être fort, Kylian Mbappé est sympa, alors plus personne ne peut lutter avec le génie français.

« Il est tellement rapide. Je ne le connais pas personnellement mais de ce qu’on voit c’est un énorme footballeur. Le monde est à ses pieds. Je pense que s’il continue comme cela, la façon dont il joue, il peut être le prochain Ballon d’or. Il a l’air d’être un gars sympa hors du terrain. J’ai vu quelques 'stories' sur Instagram de lui et Neymar qui s’amusent toujours ensemble. Et comme j’ai dit, il émane de bonnes vibes et de la positivité de leur part. C’est cool » a expliqué Jesse Lingard, suivi par 7 millions d’abonnés sur Instagram et qui serait ravi de voir Kylian Mbappé soulever le Ballon d’Or en fin de saison. L’attaquant du PSG devra pour cela continuer à être régulier et performant comme il l’est en ce moment pour terrasser la concurrence de Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema voire Erling Haaland. Mais plus que jamais, Kylian Mbappé est en course et l’Euro avec les Bleus sera également déterminant.