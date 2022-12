PSG : Mbappé réveille brutalement Neymar !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a bluffé les observateurs en reprenant le chemin de l'entrainement beaucoup plus tôt que prévu. Un exemple à suivre qui a inspiré Neymar, de retour au PSG ce jeudi après une longue disparition.

Kylian Mbappé a surpris tout le monde en faisant son retour à l’entrainement du PSG moins de 48 heures après être rentré du Qatar avec l’équipe de France. Une défaite en finale de la Coupe du monde, cela n’atteint pas la machine qu’est l’attaquant français, qui a décidé d’envoyer un message à tout le monde pour faire comprendre qu’il se concentrait désormais sur la suite de la saison. Il y a en effet de quoi faire avec le défense du titre de champion de France et surtout la quête d’une première victoire en Ligue des Champions. Ce retour express a du ravir un Christophe Galtier qui ne sait pas forcément quand et surtout comment il va récupérer les internationaux sollicités par cette Coupe du monde hivernale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le PSG avait décidé de donner 10 jours de repos aux joueurs après leur élimination. Neymar et Marquinhos, éliminés le 9 décembre par la Croatie, n’ont pas encore fait leur retour à l’entrainement. La différence avec Mbappé est donc énorme, mais l’écart ne va plus se creuser. En effet, Eric Frosio, correspondant pour de nombreux médias français au Brésil, a annoncé que les deux internationaux brésiliens du Paris SG étaient désormais à Paris. Le numéro 10 est arrivé cette nuit, et est attendu ce jeudi à l’entrainement au Camp des Loges. Le staff francilien va surtout se pencher sur la cheville du meneur de jeu, touchée pendant le Mondial et sur laquelle l’ancien barcelonais a forcé pour pouvoir revenir à temps.

Mbappé montre l'exemple, Neymar s'en rend bien compte

Le retour de Mbappé a démontré que les grands joueurs savent vite passer à autre chose pour se fixer d’autres objectifs, et surtout que le kid de Bondy a un mental à toute épreuve avec sa volonté d’enchainer directement après le Mondial. De son côté, Neymar a prévenu, il est « détruit psychologiquement » par cette défaite qui va l’empêcher d’être un jour sacré champion du monde à ses yeux. Alors qu’il n’a que 30 ans, il ne se voit pas continuer à fond pendant encore 4 saisons pour disputer le prochain Mondial. Un renoncement qui fait peur au PSG, qui a le joueur sous contrat jusqu’en 2027.

Neymar est arrivé à Paris cette nuit. Il devrait reprendre l'entraînement jeudi matin, comme Marquinhos... — Eric Frosio (@froz91) December 22, 2022

En tout cas, le club de la capitale peut d’ores et déjà compter sur un Mbappé surmotivé par la suite de la saison, même si le staff pourrait aussi le laisser souffler quelques jours et ne pas tout de suite le titulariser en championnat la semaine prochaine. Néanmoins, le message est passé, et le PSG va devoir compter sur ses internationaux, sur ses plus grandes stars, pour réussir ses objectifs de la saison. Et Mbappé montre à Neymar, et même à Lionel Messi, qu’il est l’exemple à suivre en ce qui concerne sa motivation extrême.