PSG : Mbappé refuse d'affoler le Qatar avec sa prolongation

En marge de la victoire du PSG mercredi soir contre l'ASSE, Kylian Mbappé a été interrogé sur une éventuelle prolongation à Paris. Et le champion du monde a préféré être prudent.

Priorité des priorités pour le Qatar, et sujet numéro 1 sur le bureau de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé excite tout le monde. Lié avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, la star française a encore du temps avant de se décider, mais le club de la capitale fait le forcing pour vite aboutir à un accord. Car du côté de Doha on l’a compris, le Real Madrid a mis Kylian Mbappé tout en haut de sa liste au mercato, et forcément cela peut changer la donne. Le dossier Mbappé est donc chaud bouillant, puisque depuis quelques semaines il se dit que le PSG a proposé une offre jugée ahurissante sur le plan salarial pour conserver le champion du monde tricolore.

Mbappé, joueur le plus cher du monde ? Il rigole

Alors, quand Kylian Mbappé a été interrogé directement sur le sujet d’une possible prolongation au Paris SG, après la superbe victoire du PSG contre l’AS Saint-Etienne, l’attaquant français a été d’une prudence absolue. « Le footballeur le plus cher du monde ? Vous savez, je suis joueur de foot et pas comptable. Je joue, je fais mon métier, j'essaie d'aider mon équipe et tout va bien si je suis le joueur le plus cher du monde. Une prolongation ? On est en janvier, c'est le départ du sprint final, là où les titres se jouent. Je pense que ce n'est pas le moment de faire des vagues. Le club est calme, serein, tout le monde marche dans la même direction. Donc parler de choses qui sont extérieures au terrain, ce n'est pas très réaliste ni très bénéfique pour l'équipe », a confié Kylian Mbappé, toujours aussi doué dans sa communication. On comprend mieux pourquoi le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont prêts à se battre à coup de millions d’euros pour lui.