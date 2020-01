CdL : Le PSG humilie (encore) l'ASSE, Lille efface Amiens

Dans : Coupe de la Ligue.

Après Reims et Lyon, le PSG et Lille se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue sans trembler, surtout Paris qui a encore dynamité l'AS Saint-Etienne.

Battue 0-4 à Geoffroy-Guichard le 13 décembre dernier, l’AS Saint-Etienne a pris encore plus cher ce mercredi en quart de finale de la Coupe de la Ligue lors d’un match qui s’est transformé en calvaire. Après 50 secondes de jeu, Icardi signait le premier de ses trois buts de la soirée, ouvrant un festival offensif du PSG facilité encore plus par l’expulsion de Fofana (31e). A 11 contre 10, Neymar y allait de son but (2-0, 39e), puis Moulin marquait contre son camp après une action génialement initiée par Mbappé (3-0,44e). Après la pause, le déluge continuait avec deux nouveaux buts d’Icardi (49e, 57e) et une réalisation de Mbappé (67e). Cabaye réduisait le score suite à un penalty que Rico avait repoussé (6-1, 71e).

Du côté de Lille, il a fallu attendre la seconde période pour que le LOSC, qui évoluait à dix contre onze après le rouge pris par Zungu (38e), fasse la différence face à Amiens. Des buts signés Araujo (50e) et de l’inévitable Osimhen (58e) ont scellé le destin de cette rencontre et envoyé le LOSC dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue.