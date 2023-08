PSG ‍: Mbappé recadré, Luis Enrique est fier de son coup

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après deux votes effectués en interne, les joueurs du Paris Saint-Germain ont conforté Marquinhos dans son rôle de capitaine. Kylian Mbappé ne portera donc pas le brassard parisien. Un résultat qui ne dérange absolument pas l’entraîneur Luis Enrique.

Tout ça pour ça. Afin d’élire son nouveau capitaine après le changement d’entraîneur, le Paris Saint-Germain a organisé un vote, puis un second en interne. Et à chaque fois, que ce soit à mains levées ou à bulletin secret, les joueurs ont majoritairement élu Marquinhos. Une belle marque de confiance pour le défenseur central brésilien. En revanche, le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, arrivé derrière Danilo Pereira et Presnel Kimpembe au nombre de votes, a de quoi se sentir vexé.

🎙 Luis Enrique : "Marquinhos a toutes les qualités requises pour être capitaine"#interview #beINSPORTS pic.twitter.com/fJuVpWEGS9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 25, 2023

Beaucoup de ses coéquipiers estiment que l’attaquant ne serait pas forcément un bon capitaine pour le Paris Saint-Germain. Et si Luis Enrique avait tout orchestré pour remettre l’omniprésent Kylian Mbappé à sa place ? De nombreux observateurs croient à cette hypothèse. En tout cas, l’Espagnol se dit ravi de la nomination de Marquinhos. « Je pense que vous connaissez le résultat du vote pour savoir qui sont les capitaines. Les joueurs ont voté, c'est très bien, s’est réjoui Luis Enrique. Il a été élu par ses propres coéquipiers. »

La définition d'un bon capitaine

« Marquinhos est un leader, pas seulement pour ce qu'il est sur le terrain, mais aussi pour son caractère en dehors. Un leader, c'est quelqu'un qui est une référence, quelqu'un que l'on regarde et que l'on veut imiter. C'est pourquoi il est si important que les leaders représentent leur groupe. Et pour moi, Marquinhos est un joueur qui, sur et en dehors du terrain, a toutes les qualités requises. Mais le plus important, ce n'est pas ce que moi je pense, mais plutôt ce que pensent ses coéquipiers », a souligné le coach parisien, même si Marquinhos n’est pas un titulaire indiscutable à ses yeux.