PSG : Pierre Ménès inquiet par Paris ? Avec Mbappé il rigole

Dans : PSG.

De retour dans le onze du PSG face à Nice dimanche après-midi, Kylian Mbappé a livré une prestation de très haute volée sur la Côte d’Azur.

Provocateur et efficace, l’attaquant du Paris Saint-Germain était dans tous les bons coups dimanche face à Nice. Avec un bilan d’un penalty provoqué, un but et une action décisive sur la réalisation d’Angel Di Maria, le natif de Paris a réussi un retour extrêmement remarqué. Ce qui fait dire à Pierre Ménès que le champion de France en titre, en grande difficulté contre Metz en milieu de semaine et qui s'en est remis à un but de Julian Draxler dans le temps additionnel (1-0), est dépendant de sa star française.

« Le PSG avec une équipe qui commence à ressembler à quelque chose, l’a facilement emporté à Nice. On a clairement pu constater qu’il existe un PSG avec et sans Mbappé. Sa vitesse et ses percussions côté gauche ont fait la misère à Atal pendant tout le match, il a provoqué le penalty qu’il a transformé et il a obligé Benitez à repousser le ballon dans les pieds de Di Maria sur le deuxième but. L’Argentin qui est à la passe sur le troisième avec un coup-franc coupé par Marquinhos, un classique. Il était évident que Paris n’allait pas rester bien longtemps aux dernières places du classement et on se rend compte que toutes les considérations technico-tactiques étaient caduques. Quand il manque sept joueurs dans une équipe, c’est compliqué pour tout le monde. Et quand ces joueurs-là reviennent, le niveau de jeu revient lui aussi. Rien de surprenant » a jugé le consultant du Canal Football Club sur son blog. Pour le déplacement à Reims la semaine prochaine, Thomas Tuchel enregistrera également le retour de suspension de Neymar. Sauf blessure, il aura donc le luxe d’aligner son quatuor magique composé de Mbappé, Di Maria, Icardi et Neymar. De quoi envisager l’avenir plus sereinement…