PSG : Mbappé rate deux penalties et sort sur blessure !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a eu l'occasion d'ouvrir le score ce mercredi soir contre Montpellier, mais Kylian Mbappé a buté deux fois sur Benjamin Lecomte, avant de sortir sur blessure.

En l'absence de Neymar, c'est Kylian Mbappé qui s'est chargé de tirer le penalty accordé l'arbitre du match MHSC-PSG après une faute sur Ramos dans le surface (10e). Mais Lecomte réussissait une superbe parade et repoussait celui qui avait brillé dans cet exercice lors de la finale du Mondial contre l'Argentine. Cependant, la VAR signalait que le gardien de but de Montpellier n'avait pas les pieds sur la ligne et Jérôme Pignard redonnait donc le pénalty à tirer. Kylian Mbappé voyait une deuxième fois Benjamin Lecomte détourner son tir sur le poteau, le numéro 7 du PSG reprenant le ballon mais manquant totalement le cadre. Et comme cela ne suffisait pas, quelques minutes plus tard, Kylian Mbappé était touché à la cuisse et quittait ses coéquipiers en se plaignant d'une blessure musculaire, laissant sa place à Hugo Ekitike. Pour rappel, dans deux semaines le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en Ligue des champions.