PSG : Mbappé raconte comment Buffon l’a calmé à Marseille

Dans : PSG, Ligue 1.

En retard pour la causerie de l'entraîneur Thomas Tuchel à Marseille, Kylian Mbappé avait été sanctionné.

Comme son coéquipier Adrien Rabiot, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’avait pas débuté le match remporté au Vélodrome (0-2) en octobre dernier. Une décision que l’international tricolore n’avait pas du tout appréciée. Pour s’en apercevoir, il suffisait de voir l’expression de son visage avant la rencontre… Cela n’avait évidemment pas échappé à Gianluigi Buffon, dont les mots avaient été précieux pour Mbappé.

« Buffon, tu es obligé de l’écouter. Je me souviens forcément de notre tête-à-tête sur la pelouse du Vélodrome après ma "punition". Il voulait me faire oublier ma non-titularisation et m’avait parlé de la vie, et notamment des barbecues, qu’il adorait faire avec ses amis, a raconté l’ancien Monégasque à France Football. C’était la bonne méthode plutôt que de me bourrer le crâne avec des conseils et des reproches. »

Mbappé en rêvait

Du coup, cet épisode n’a fait que confirmer tout le bien que Mbappé pensait du gardien italien. « C'est la légende absolue, a-t-il encensé. Il fait partie de ces joueurs dont je disais il n'y a pas très longtemps : 'Lui, j'aurais bien aimé jouer ne serait-ce qu'une seule fois avec lui'. Et je me retrouve sous le même maillot ! Buffon, c'est la gamme au-dessus. » Ce que beaucoup d’acteurs pourront confirmer dans le milieu du foot.