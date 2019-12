PSG : Mbappé provoque une guerre Barça-Madrid au mercato !

Dans : PSG.

Si le FC Barcelone semble vouloir défier le Real Madrid dans l'éventuel transfert de Kylian Mbappé, Zidane et les Merengue sont persuadés d'infliger un terrible revers à leur rival espagnol.

On l’apprenait mercredi, le FC Barcelone envisageait une offre XXL pour essayer de s’offrir Kylian Mbappé, puisque OK Diario parlait de 120ME plus Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher la star française. Mais ces révélations de l’intérêt du Barça pour Mbappé n’ont visiblement aucun écho du côté du Real Madrid, on l’on est persuadé que si le champion du monde quitte le PSG ce sera pour signer avec les Merengue et nulle part ailleurs. Et du côté de Florentino Perez on pense que tout cela ressemble à une vengeance après l’épisode de Neymar lors du dernier mercato estival. Le nom du Real Madrid avait été évoqué comme un possible point de chute pour le Brésilien, ce qui avait mis en colère Josep Maria Bartomeu.

Toujours selon OK Diario, cette offre aussi puissante soit elle ne changera rien à la donne. « Le Real Madrid ne voit cela que comme une manœuvre revancharde (…) Dans les bureaux madrilènes, on reste très calme car on connaît la volonté de Mbappé de rejoindre le Real Madrid afin de jouer avec l’équipe de ses rêves », explique Luis Garcia, qui ne voit pas comment l’attaquant français du Paris Saint-Germain pourra échapper à la Maison Blanche. Surtout que le journaliste espagnol affirme que le Real Madrid est définitivement prêt à mettre 300ME dans la balance pour convaincre le Qatar de dire oui à un départ de Kylian Mbappé, là où le FC Barcelone doit encore faire un montage incluant des joueurs, ce qui avait abouti au fiasco avec Neymar.