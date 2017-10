PSG : Mbappé propose un deal gagnant-gagnant à Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Nouveau chouchou du Parc des Princes, Kylian Mbappé fait partie des 30 finalistes dans la course au Ballon d’Or.

L’ancien attaquant de l’AS Monaco est l’un des rares joueurs de Ligue 1 à figurer dans cette prestigieuse liste, au côté de son coéquipier au Paris Saint-Germain, Neymar. Mais qui a le plus de chances de remporter le titre dans les années à venir ? Dans les colonnes de France Football, le natif de Bondy se refuse de voler la vedette à l’ancienne star du FC Barcelone. Il lui propose même un deal gagnant-gagnant : le PSG l’aide à avoir le Ballon d’Or tandis que Neymar aide le PSG à remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Chiche ?

« Aujourd’hui, Neymar est notre meilleur joueur. C’est donc lui, au PSG, qui a le plus de chance d’en gagner un assez rapidement. Moi, je suis là pour l’aider et je ferai tout pour qu’il y arrive, car il est vraiment tout proche de cette récompense. Et lui nous aidera pour remporter la Ligue des Champions » a confié l’international français, conscient que la route est encore longue pour lui malgré son talent précoce. Le Ballon d’Or 2017 semble de tout de façon promis à Cristiano Ronaldo. En 2018, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions seront déterminantes dans l’attribution du futur lauréat…