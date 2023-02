PSG : Mbappé prolongé, le Qatar passe à l'attaque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG souhaite conserver Kylian Mbappé le plus longtemps possible, mais sa situation contractuelle tend le Qatar.

Auteur d’un doublé face à l’OM dimanche soir, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 200 buts. Au club depuis 2017, l’international français a marqué l’histoire du club parisien et il n’a peut-être pas fini de le faire. En effet, le PSG n’a aucunement l’intention de se séparer de Kylian Mbappé l’été prochain. Il est toutefois urgent pour les dirigeants qataris du club francilien de régler la situation contractuelle de l’ancien Monégasque. Et pour cause, Kylian Mbappé sera en fin de contrat avec le PSG dans un an et demi, soit en juin 2024. Et pour Paris, il est hors de question de se jeter dans l’inconnu la saison prochaine avec un joueur à si forte valeur marchande en fin de contrat l’été qui suit.

Le PSG terrorisé par un départ libre de Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon les informations du site Fichajes.net, la prolongation de Kylian Mbappé est une priorité absolue à tous les étages du Paris Saint-Germain, avec un objectif très clair : obtenir le feu vert de l’attaquant de 24 ans avant le début de la saison prochaine pour une prolongation au-delà de 2024. Le PSG est prêt à laisser filer son joueur lorsque celui-ci demandera à partir mais pour Paris, il n’est pas question que Mbappé parte libre et donc pour zéro euro. Il faut dire que le Paris Saint-Germain a bien conscience d’avoir le meilleur joueur actuel au monde et qu’au vu de son âge, son transfert pourrait rapporter une montagne d’or au PSG, qui évalue Kylian Mbappé à plus de 200 millions d’euros. Des négociations vont ainsi être menées entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan de l’ancien Monégasque afin de parvenir à un accord pour une prolongation de contrat.

Mbappé peut prolonger d'un an quand il le veut

Reste maintenant à voir quelle sera la position de Kylian Mbappé, qui avait exprimé la volonté de partir il y a un an et demi avant de changer d’avis quelques mois plus tard en prolongeant au Paris Saint-Germain. Dans la capitale française, on espère par exemple que l’international français lèvera la clause lui permettant de prolonger automatiquement jusqu’en 2025. Mais cette clause ne dépend pas du PSG et seul le joueur peut décider de la lever à tout moment, ce qu’il n’a pas fait pour l’instant. Kylian Mbappé, qui a toujours crié haut et fort son amour du PSG et de son histoire, souhaitera certainement partir dans les règles de l’art le jour où il découvrira l’étranger. On peut par conséquent penser légitimement que Kylian Mbappé ne partira jamais libre du Paris Saint-Germain et qu’un accord intelligent pour toutes les parties sera trouvé. Du côté du Real Madrid, courtisan numéro un du joueur, on reste vigilant alors que le rêve absolu de Florentino Pérez est de s’offrir Kylian Mbappé pour zéro euro en juin 2024. Mais jusqu'à présent, le dirigeant madrilène n'a jamais réussi à avoir gain de cause.