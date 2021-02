PSG : Mbappé prolongé, Bertrand Latour l'attaque

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2022 du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir en vue de la saison prochaine.

Depuis son triplé inscrit sur la pelouse du Camp Nou contre le Barça en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé est au coeur des débats à Paris. Et parmi les sujets chauds, sa prolongation de contrat continue à interroger. Si son ami Neymar est bien parti pour prolonger son bail au-delà de 2022, la donne est plus compliquée pour le champion du monde… Déjà parce qu’il attend de savoir quel sera le projet sportif du PSG pour les prochaines saisons avant de se décider. Mais aussi parce qu’il rêve toujours de porter le maillot du Real Madrid. Malgré tous ces points d’ombre, Leonardo reste confiant dans ce dossier : « Avec Kylian, ça fait longtemps qu'on parle, tout le monde sait ce qu'on veut. On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision. On est en bonne voie ». Cette déclaration du directeur sportif du PSG ne plaît pas trop à Bertrand Latour.

« Ce qui me dérange toujours chez des joueurs comme Mbappé, c’est qu’ils mettent leur employeur dans la situation où ils doivent prouver un mérite. Je n’ai aucun problème avec le fait que Mbappé soit un joueur avec un très grand niveau européen. Sauf qu’il a très peu marqué lors des matchs à élimination directe avec le PSG en Ligue des Champions… En fait, jusqu'où le PSG doit ramper pour garder Mbappé ? Paris lui offre un salaire énorme. Je ne pense pas que beaucoup de clubs sont capables de lui donner plus. Il a une superbe équipe. Car je ne crois pas que le Real Madrid aura plus de chances de remporter la Ligue des Champions que Paris la saison prochaine… », a balancé le journaliste de La Chaîne L’Equipe, qui pense que Mbappé doit lui aussi faire un pas vers le PSG s’il veut vraiment prolonger.