PSG : Mbappé prend la porte, le Real n'y croit toujours pas

Le suspense est total pour l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat dans un an, même si le pessimisme règne de plus en plus à Madrid où l'on sent que le PSG va faire une offre folle à la star.

Le feuilleton Kylian Mbappé s’éternise. Alors que le PSG tente de le prolonger depuis de nombreux mois, l’international français prend tout son temps. Il n’a encore jamais fait part publiquement de son envie de rester ou de partir. Une décision devrait être prise prochainement, maintenant que l'Euro est brutalement terminé pour le Tricolore. Mais en attendant que le dossier évolue, les spéculations continuent autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi n’envisage pas le moins du monde un départ du buteur. Le Qatar risque de poser une énorme offre sur la table, destinée à faire craquer le clan Mbappé. C’est ce que craignent les observateurs en Espagne, notamment le journaliste Jesús Gallego. Au cours de l’émission Carrusel Canalla de la Cadena Ser, le chroniqueur a jugé l’opération impossible.

Mbappé comme dernière chance

« Le Real Madrid ne va signer personne cet été, ils espéraient seulement Mbappé mais ils ont déjà vu que c'était impossible. Ce qui inquiète le plus Madrid, c'est que l'offre que le PSG va faire à la famille Mbappé pour le prolonger va être irrefusable et inégalable pour les autres. Personne ne pourra dire "non" à cette offre. La famille la plus riche du monde va faire tout son possible pour qu'il y reste. C'est là que vous allez voir à quel point les objectifs sportifs peuvent être clairs pour un si jeune garçon. Il faut voir s’il veut rester au PSG ce pour quoi il va concourir et ce qu'il pourrait faire au Real Madrid. Il faut faire confiance à la personnalité de Mbappé. Le Real Madrid ne recrutera personne cet été. Ils ont 35 joueurs et ils doivent en sortir 10 », a assuré Jesús Gallego. Le Real Madrid ne peut pas rivaliser financièrement. Seul un forcing de Kylian Mbappé pourrait changer la donne, s’il décide de refuser le pont d’or que lui offre le PSG.